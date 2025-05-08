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唯一華語片…「狂野時代」入圍坎城主競賽 舒淇衝影后

記者廖福生／即時報導
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舒淇主演的電影「狂野時代」入選本屆坎城影展主競賽單元。圖／摘自微博
舒淇主演的電影「狂野時代」入選本屆坎城影展主競賽單元。圖／摘自微博

中國導演畢贛暌違7年推出全新長片「狂野時代」，8日晚間確定入圍第78屆坎城影展主競賽單元，也是本屆坎城影展唯一入選主競賽的華語電影。該片由金馬影后舒淇與易烊千璽主演，趙又廷則擔任特別演出。日前港片「風林火山」入選本屆坎城影展「午夜展映」單元，屆時將有機會看見舒淇、金城武、趙又廷同時間現身坎城。

其實，從4月中坎城影展公布首批主競賽入圍片時，就有消息指出，畢贛將帶著新片「狂野時代」參展，且預計會入選主競賽單元，不過後續始終沒有下文。隨著坎城影展開幕倒數一周，原以為畢贛今年趕不及壓線，沒想到5月3日巴黎時間19點，「狂野時代」出現在2025年坎城官網的主競賽名單中，但該條目隨即於20點火速遭刪除，原因不明。

不過最後，在台灣時間8日晚間，坎城影展的主競賽名單上，再度出現畢贛「狂野時代」的條目，而「狂野時代」的微博主頁，也發文公布確定入選的消息，也讓塵埃終於落定。據知情人士透露，「狂野時代」會遲遲未能確定入選，主要是在等中國俗稱「龍標」的電影公映許可證，如今確定參展，也代表該片於中國審核合格，取得發行資格。

畢贛曾在2018年以第二部劇情長片「地球最後的夜晚」入圍坎城影展「一種注目」單元，但最後未拿下該項目的最佳影片。「一種注目」為正式競賽的平行單元，過去曾獲獎的有奧斯卡名導尤格藍西莫第二部長片「非普通教慾」，去年中國導演管虎也以「狗陣」獲獎。此次畢贛第三次入選坎城影展就是主競賽，也代表舒淇將有叩關坎城影后的資格。

坎城影展 舒淇 趙又廷

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