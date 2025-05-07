汪小菲婚禮倒數9天 她被爆劈腿4男 有如「時間管理女王」

微博網友整理出馬筱梅(Mandy)疑似劈腿多男的證據。圖／摘自微博

大S 今年2月在日本病逝，終於在3月15日在金寶山墓地安葬，前夫汪小菲 原訂要在5月和馬筱梅(Mandy)舉辦的婚禮，日期就在5月17日。

沒想到婚禮在即，馬筱梅(Mandy)前夫鄭揚融（Robert)卻跳出來指控前妻馬筱梅在兩人還有婚姻事實期間出軌，並指控其通過威脅、網暴等方式壓制相關爆料。鄭揚融公開的聊天記錄顯示，有物業管理人員和鄰居指認馬筱梅曾多次帶不同男性回家，因「叫床聲過大」引發投訴。鄭揚融更公開和管理員的對話，證實馬筱梅曾帶男人回家過夜。該消息立刻引爆話題衝上微博 熱搜冠軍。

之後更有大陸網友挖出疑似馬筱梅20歲所拍的3000張大尺度照片，她穿著性感比基尼拍的一系列性感照，也有網友爆料她媽媽以前是賣早餐的，認為她的「千金人設」崩塌。現在更有大陸網友找出她劈腿3名男子的鐵證，微博網友整理出她在2020年到2023年還已婚期間，和3名男子重疊約會的照片證據！