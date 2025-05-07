網友控林俊傑當「小王」聲稱有不雅影片 劇情大逆轉

林俊傑所屬經紀公司，駁斥所有指控皆為捏造。圖／JFJ PRODUCTIONS提供

一名Threads 網友今（7日）凌晨突然發文指控歌手JJ林俊傑，聲稱他曾透過某些「特定人士」進行不當交易，還爆料自己的前女友就是其中一員，他更透露手上握有疑似JJ的不雅影片，貼文一出，瞬間引爆網友熱烈討論。

該名網友自稱林俊傑曾介入他與空姐女友的感情，並貼出與兩名陌生人的對話記錄，疑證實說法的可信度。不過經查才發現，該帳號是新設立，沒有頭像、也無任何公開貼文，其連結的IG帳號也設定為私人，無法驗證任何真實性，卻在短時間吸引數千名追蹤者。

誇張的是，該網友下午又突發聲明，宣稱已和林俊傑及其經紀公司達成協議，並收取七位數金額作為和解條件，還揚言要送出1000份雞排。只是送雞排前需提供個人帳號私訊，還提及可使用加密貨幣 支付，結果又遭大批網友狠批疑為詐騙。雖然該文章已遭刪除，但先前的不雅指控貼文仍未撤除。

稍早林俊傑所屬經紀公司針對網友所謂「和解一事」，駁斥：「無稽之談！且毫無事實根據。」並再次提醒媒體與大眾切勿隨意引用來路不明的爆料，避免謠言散播，同時呼籲大家提高警覺，勿提供個資，以免遭受不必要的損害。