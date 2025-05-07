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金秀賢秒反擊…錄音檔是AI偽造 金賽綸線人是詐騙犯

記者陳穎／即時報導
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金秀賢立刻反擊所有指控。圖／摘自IG
金秀賢立刻反擊所有指控。圖／摘自IG

金賽綸的家人今天要大反攻，透過「橫豎研究所」舉辦公布「金秀賢重罪」記者會。報導指出，「新聞發布會將由『橫豎研究所』金世義和律師事務所等數名律師主持，而律師都是金賽綸遺屬的法定代理人。

錄音檔案內容包含金賽綸是在國二寒假失去童貞，並疑似遭到金秀賢性虐待還有被拍了性愛照，且金秀賢還慣性劈腿，睡了很多偶像和演員，甚至還會因對方身上的味道把手機上的名字改為「海帶」。

金秀賢的法律代理人、法律事務所 LKB & Partners立刻發表聲明指出：「橫豎研究所在記者會中聲稱，取得了已故演員金賽綸與他人的通話錄音。然而該錄音完全是偽造的，Gold Medalist 判定該錄音為透過 AI 技術合成而成。提供該錄音給橫研的人（以下簡稱『錄音檔提供者』），同樣也曾向 Gold Medalist 接近，自稱持有金賽綸對金秀賢有利的發言錄音，他是名詐騙者。」

聲明中進一步說明：「該錄音檔提供者曾向 Gold Medalist 索取金錢，並提供了一段聲稱為金賽綸語音的錄音片段。但該錄音經判定為經過聲音造假處理的偽造檔案，Gold Medalist 並未接受其任何要求。」

此外，對於橫研在記者會中所公開的「被襲照片」，聲明也予以駁斥：「橫研主張錄音檔提供者是受到 Gold Medalist 或其法律代理人高尚祿律師唆使而遭襲，並公開了『被襲照片』，但這完全是無法容忍的虛假主張，亦不合常理。甚至連該照片都可透過網路搜尋輕易查到，橫研與錄音檔提供者竟將網路圖片稱為『被襲照片』。」

Gold Medalist 表示：「此次橫研召開的記者會，是其因涉虛構事實、名譽毀損、跟蹤、網路性犯罪與證據造假等行為陷入困境，進而試圖對金秀賢進行的又一次捏造與網路攻擊。」聲明最後強調：「我們對橫研此次記者會感到震驚，這正是其長期以來所有虛假主張和造假行為的決定性證據。橫研的行徑是運用 AI 技術進行的新型犯罪，意圖以偽證徹底毀滅金秀賢的名譽與人格，情節重大，必須依法嚴懲。」

Gold Medalist 預告：「我們將就此事件以違反《跟蹤防制法》與《資訊通信網利用促進及資訊保護法》（誹謗）之罪名，立即對橫研提出刑事告訴，並將與調查機關密切合作，竭力讓橫研依法受到制裁。」

金秀賢 金賽綸 AI

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