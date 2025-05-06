衣服背面圖案竟印到車座椅？白敬亭名下潮牌又傳質量問題…

白敬亭的潮牌不是第一次出況狀了。(取材自微博)

憑藉電視劇「難哄」人氣飆漲的大陸男星白敬亭又上熱搜了，這次卻不是因為角色相關話題，而是他自創的潮牌GOODBAI爆出質量問題。近日，有消費者反映，穿該品牌T恤時，背面的膠印圖案竟印到了車座椅上。相關話題引起網友討論。

揚子晚報報導，出問題的是一款印著星星白鴿造型的T恤，據該網友在小紅書 發帖表示，自己是第一穿這件衣服，沒想到背面的膠印圖案竟然印到了車座椅上。不過，該帖目前已刪除或隱藏。

對此，GOODBAI客服回應稱，「只要按照要求方法洗滌，是不會出現掉色問題，目前已接到相關反饋，正在緊急處理中」，而那款衣服已從網店下架，此前售價為599元人民幣。

據了解，GOODBAI是白敬亭2021年創立的服裝及生活風格品牌，他持股41%。

其實，這不是白敬亭潮牌第一次出況狀了。去年，上海市市場監管局抽查秋冬服飾，發現有21批次不合格，其中，GOODBAI一款售價699元人民幣的牛仔外套赫然在列。此事件也引起網友吐槽「藝人不要老想著割韭菜」。

而在社交平台上，關於GOODBAI質量問題也不是個案。2022年11月，有網友發帖稱衣服穿過兩次沒洗，放在客廳沙發上結果出現了明顯褪色；2023年10月，有消費者發文說自己買的黑色上衣，在沒有加任何洗滌劑情況下洗了四次水都還是黑的，衣服掉色嚴重。