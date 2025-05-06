不愛演又老又病的角色 秦漢抗老秘訣大公開

秦漢居然用「不照鏡子」面對老年。記者趙大智／攝影

一代男神秦漢相隔24年重返台劇 「忘了我記得」，雖已高齡79歲，俐落短髮、黑眶眼鏡，一身簡約黑白穿搭，幽默談吐和頑童舉止魅力不減。他自稱「七老八十」，但始終維持打籃球習慣，笑說：「只要不要去照鏡子，會發現一切都沒改變。」

「忘了我記得」未演先轟動，奶奶級粉絲熱情留言：「小時候看秦漢到老，我都當奶奶，他怎麼還一樣老帥！」秦漢說自己向來不愛演又老又病的角色，畢竟自己很健康，也不愛上醫院。至於要如何避免失智？他提到「要培養玩物喪志的興趣」，也說「如果人要變年輕，可以盡量做年輕時喜歡的事」像以前忙著工作，沒空玩音樂，因此從中得到很多樂趣

秦漢跟編導劉若英算是「因誤解而結合」，他以為要演李察吉爾那般穿白色海軍服的帥氣艦長，後來才知原來只是輪機長；劉若英則坦言「用田調名義約他出來喝下午茶，套交情弄熟後，讓他一步一步陷入我們圈套」。

秦漢、劉若英跟謝盈萱都是首度合作，劉若英最初想知道秦漢一天是怎麼過的，一邊修正角色，例如原本騎重機改成騎腳踏車、愛打籃球、相信外星人等都偷寫進劇本中，她發現他每天都會繞著球場跑9圈，為何是9圈？因為試過10圈太累、8圈不夠，9圈剛剛好。

劉若英也曝秦漢在大中午日頭正炎時去運動，她起先疑惑「不曬嗎」，但答案其實不讓人意外，因為秦漢打的如意算盤是：「中午大家都去吃飯啊。」看來即便已淡出幕前多年，但70年代的男神魅力依舊，以致依舊得低調再低調，以免引起過多注意。

劉若英演而優則導，今被問為何這回沒有軋一角，她坦言本想去便利超商客串很小的角色，後來作罷：「幕後事情多，我很多時候都滿邋遢，加上一緊張就會不停的吃，只會顧自己，美色就不見了。」秦漢不忘讚她是最美女導演，劉若英反應很快：「我要跟張姐（張艾嘉 ）說！」