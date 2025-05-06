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年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

世界新聞網馬雯婷╱即時報導
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2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

2025年最重要的時尚盛事「Met Gala」圓滿落幕。由大都會藝術博物館服裝學院主辦的這場年度時尚盛會，一如往年吸引了眾多時尚與娛樂界的重量級人物齊聚一堂，共同演繹今年的主題：「超凡風範：訂製黑人風尚」。

自1995年起，《Vogue》總編輯安娜·溫圖（Anna Wintour）便擔任此活動的主要策展人。今年，她邀請了四位來自不同領域的代表人物擔任聯合主席，分別是演員柯爾曼多明戈（Colman Domingo）、一級方程式賽車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）、饒舌歌手A$AP Rocky，以及音樂製作人菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）。

儘管大眾仍沉醉於活動當晚的紅毯造型與派對後的花絮照，並熱烈討論誰是當晚的最佳穿搭代表，然而，當數百位國際名人齊聚同一盛會並詮釋一個共同主題時，現場難免會出現一些令人啼笑皆非的小插曲，例如服裝意外、認錯名人的尷尬場面，或是令人困惑的造型選擇。

據「人物」（People）雜誌報導，以下是2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」：

Lisa內褲的頭像

南韓女團Blackpink成員Lisa身著Louis Vuitton訂製造型登場，其中包含一件有特製蕾絲裝飾的外套與內褲。根據品牌新聞稿，該蕾絲繡有藝術家Henry Taylor創作的人物肖像，描繪的是「藝術生命歷程中具有重要意義的人物」。部分觀眾認為其中一位似乎是美國民權運動象徵Rosa Parks，此觀點隨即引發網路熱議。儘管品牌目前尚未對此推測做出回應，《PEOPLE》雜誌的編輯語帶無奈地表示，「真希望他們能說清楚，這樣大家就不必一直放大看那位女士的胯部了。」

Lisa內褲的頭像引熱議。（路透）
Lisa內褲的頭像引熱議。（路透）

凱莉詹納的鞋膠

為了確保藝人在Met Gala階梯上不出差錯，幕後團隊需施展諸多巧思與準備工作。一段由凱莉詹納（Kylie Jenner）於活動後上傳的影片揭示了幕後：她展示了自己卸下高跟鞋的艱難過程。令人驚訝的是，為防止滑倒，她的造型師竟用膠水將她的雙腳固定於鞋內，可謂「為時尚而受難」的真實寫照。

凱莉詹納（Kylie Jenner）的鞋膠。（歐新社）
凱莉詹納（Kylie Jenner）的鞋膠。（歐新社）

被誤認的明星

當歌手蘿兒（Lorde）踏上紅毯階梯時，現場攝影師竟大聲喊著「Charli！Charli！」，疑似將她誤認為另一位藝人，場面一度令人尷尬。

歌手蘿兒（Lorde）被誤認其他明星。（歐洲社）
歌手蘿兒（Lorde）被誤認其他明星。（歐洲社）

安海瑟薇穿得像實習生

一向以高雅形象著稱的安海瑟薇（Anne Hathaway）此次造型卻出人意料，選擇了一套偏向職場風格的服裝，與其他眾星雲集、造型華麗的嘉賓相比，顯得略顯保守，有評論形容其造型「像是一位上班族初來乍到」，令不少粉絲感到失望。

安海瑟薇（Anne Hathaway）。（ 路透）
安海瑟薇（Anne Hathaway）。（ 路透）

千黛亞、澤井杏奈鬧雙胞

當晚，千黛亞（Zendaya）與澤井杏奈（Anna Sawai）不約而同地選擇了幾乎一致的白色西裝造型，讓人一時難以分辨，彷彿上演了「紅毯雙胞胎」的場景。

澤井杏奈（Anna Sawai）。（歐新社）
澤井杏奈（Anna Sawai）。（歐新社）
千黛亞（Zendaya）。（歐新社）
千黛亞（Zendaya）。（歐新社）

離奇造型再現

印度女明星娜塔莎·普納瓦拉（Natasha Poonawalla）以一套造型大膽的服飾登場，被戲稱宛如「行走的傘蜥蜴」。同樣吸睛的還有梅根尤物（Megan Thee Stallion），其頭部配件造型酷似一枚海螺，令人印象深刻，也引來眾多討論。

印度女明星娜塔莎·普納瓦拉（Natasha Poonawalla）。（路透）
印度女明星娜塔莎·普納瓦拉（Natasha Poonawalla）。（路透）
梅根尤物（Megan Thee Stallion）。（路透）
梅根尤物（Megan Thee Stallion）。（路透）

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