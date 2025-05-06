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79歲秦漢首談瓊瑤辭世「重病會採主動」自嘲：也可能孬掉

記者趙大智／台北即時報導
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劉若英（右起）、秦漢、謝盈萱宣傳「忘了我記得」鐵三角合體。記者趙大智／攝影
劉若英（右起）、秦漢、謝盈萱宣傳「忘了我記得」鐵三角合體。記者趙大智／攝影

79歲秦漢以瓊瑤劇走紅半世紀，如今在Netflix「忘了我記得」扮演失智老人，今他首度聊到86歲瓊瑤去年翩然辭世一事，不但可以接受她以這種方式離開，甚至直言：「如果我本人得了重病，我會採取主動方式。」講完不改老頑童本性自嘲：「現在是講得挺神氣的，到時也可能會孬就是了！」而劇組則強調不要太鼓吹「主動」，希望多聚焦在劇情上。

秦漢稱得上是瓊瑤元祖級男神，今他跟編導劉若英、劇中女兒謝盈萱難得一塊受訪，拍照時做出各種誇張肢體和表情，難怪劉若英上月祝他生日快樂時，會形容他「幽默淡然自在」，並祝他「繼續做頑童等外星人」。

而秦漢被問瓊瑤去年辭世，沒有閃躲直面回應：「你們可能不太清楚，她是一個勇敢、乾脆、俐落的人，面對人生的方式就跟駕馭筆墨一樣很清楚、有條理、很控制，她主動結束（生命），我是覺得可以接受的。」

秦漢接著說：「她也沒有生病啊，可能覺得夠了、沒意思了，不用賴活，不好玩了嘛。人啊到這世上，從出生到最後都是被動的，不是主動的，最後這事，也許可以採主動的。」倘若他某天重病，也會採取主動方式。

劇中秦漢留「遺囑」給謝盈萱，但謝一打開，根本就是願望清單。秦漢今被問會像劇中先預立遺囑嗎？他也點點頭：「好像該寫，有空的時候會寫，這不錯， 預先把事情交代一下，人哪，生老病死，是自然常態，無可避免的。」

瓊瑤 Netflix

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