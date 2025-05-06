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最強準二寶媽林依晨雙喜臨門 新作「失明」再獲獎　

記者陳穎／即時報導
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林依晨(左)和吳可熙演出「失明」大獲好評。圖／周子娛樂提供
林依晨(左)和吳可熙演出「失明」大獲好評。圖／周子娛樂提供

林依晨、黃茂昌監製，導演周美豫執導的電影「失明」，於世界各地影展再傳捷報！繼入圍2025「鹿特丹影展」金虎獎主競賽單元、入選第20屆「大阪亞洲影展」特別注目單元之後，3月再榮獲第七屆南非「約翰尼斯堡影展」最佳影片的最高殊榮，4月更入圍西班牙「拉斯帕爾馬斯國際電影節」主競賽單元。監製林依晨表示，非常踏實的感覺，盼能持續用好看又好聽的方式，訴說不同群體的故事，讓彼此之間能更互相包容、理解，會是我們不變的初衷。

電影「失明」上個月在南非「約翰尼斯堡影展」中獲得最佳影片的殊榮，電影以「無畏、勇敢」的內容打動評審團，從十一部競賽作品中脫穎而出。據主辦方透露，評審幾乎沒有過多的來回爭辯攻防，一致性的通過，將獎項頒給「失明」。

監製林依晨日前才宣布懷二胎，這一次又獲獎堪稱是雙喜臨門，她表示，聽到消息時，正忙著餵女兒吃飯和準備幫她洗澡，突然有種事業家庭兩不誤的實在感，作品能保質輸出，穩定進步，非常踏實的感覺。林依晨說：「感謝參與這部戲的所有人，意志堅定地付出自己的專業，一磚一瓦地打好了這部戲的基礎。」導演周美豫表示，很感謝評審，非常榮幸獲獎，也向所有競賽的優秀電影人及作品表示敬意。導演說：「這麼多出色作品為世界帶來如此特殊的能量和靈感，我會繼續努力，將這份榮譽轉化為更有意義的電影作品。」

「失明」也在本月征戰西班牙「拉斯帕爾馬斯國際電影節」主競賽單元，這個影展過去得獎的導演包含王兵、畢贛、Sean Baker、賈樟柯、金基德、柯恩兄弟、門多薩等等，導演周美豫帶著電影前往西班牙與大家見面，觀影的群眾大部分是年輕人，在QA時也被問到自己像裡面哪個角色，導演回答：「應該是依晨這個角色。」最後也收到選片人跟觀眾的反饋，認為「失明」是一部懸疑又情感充沛的電影。導演周美豫表示，每次帶電影到世界各地去，都能聽見不同的反饋跟好評，覺得很有趣，我們會繼續努力。監製林依晨表示，這次雖然出席不了，但也非常高興，因為真的是得到了地域性截然不同的評審和觀眾們的喜愛與肯定！導演周美豫也透露，電影正在做院線上映版本的最後修剪，後製也差不多完成，主創團隊們都很期待能盡快與觀眾見面。

由新銳導演周美豫執導，林依晨、黃茂昌擔任監製的電影「失明」改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，故事描述一個表面看似完美的家庭，背後卻隱藏著錯綜複雜的親情與同性愛情故事，是導演周美豫的第二部長片，在2020金馬創投入選FPP、2024金馬創投入選WIP，並榮獲「臺北文創劇作獎」大獎的肯定，接著在世界影展中入圍「鹿特丹國際影展」金虎獎主競賽單元、入圍「大阪亞洲影展」特別注目單元、榮獲南非「約翰尼斯堡影展」最佳影片及入圍西班牙「拉斯帕爾馬斯國際電影節」主競賽單元。

林依晨 南非

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