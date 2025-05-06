宋芸樺美國遭罰…看夕陽車被拖吊 花近千元才解決

北影大使宋芸樺手比「27」，象徵第27屆台北電影節。圖／台北電影節提供

第27屆台北電影節6日舉行影展廣告發布記者會。此次影展廣告為本屆影展大使宋芸樺與導演林君陽首次攜手合作，宋芸樺也出席分享心情。甫從美國遊學回來的宋芸樺笑說，自己此次收假並沒有焦慮、緊張感，反而很想工作。

現年32歲的宋芸樺指出，自己在28到31歲期間，有種被框住的感覺，讓她曾萌生退休 念頭，「覺得自己能量被耗盡，找不到生活和表演上的態度，腦袋中想得到的出路就是退休」。她笑說自己過去很害怕犯錯，甚至連訪問聊天都會以別人覺得正確的答案去做回答，現在終於有勇氣好好的和大家做連結。

宋芸樺透露此次美國遊學讓她有了全新的人生體悟，「我從零開始誰都不認識，車都不會開、煮飯很難吃，開始覺得犯錯不是什麼大不了的事」。她笑說自己還因此收了台幣2萬8000元(約合933美元)的罰單：「我和姐妹看夕陽結果車子被拖吊，搞了半天付了執行費、停車管理費零零總總共2萬8000台幣。」

另外，日前宋芸樺也在美國朝聖科切拉音樂節，她笑說太快樂了：「我一走進去就給我一個衝擊，那是一個可以接納各種文化的音樂季，感受到非常多不同的美，我就這樣看著每個人，都覺得美真的不是只有一種標準。」

宋芸樺坦言，最震撼的女神卡卡 的表演，「那已經是個藝術品，有點像是摧毀過去的自己，看完非常有共感，我現在有點想把人生某些片段剪掉，卡卡用這樣的形式展現自己曾經脆弱不堪且不為人知的一面，是這一次最大的感悟。」

宋芸樺與台北電影節的緣分追溯至2012年，當年她尚未正式出道，就以新鮮人的身份參與北影形象影片的拍攝。時隔13年，她成為了北影大使，宋芸樺坦言，自己點開13年前的影片，看著那女孩笑說：「這女孩一定有整形！原來我以前長這個樣子。」同時，宋芸樺也寫下另類紀錄，因本次北影開幕片「96分鐘」是她主演，這也是台北電影節第一次北影大使主演開幕片。