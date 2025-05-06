我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普移民政策再受挫 法官勒令准1.2萬難民入境美國

第二輪投票獲325票支持 梅爾茨當選德國總理

日本偶像團體「嵐」2026年春天告別演唱會後解散

中央社東京6日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本國民偶像團體「嵐」6日宣布將於2026年春天舉行告別演唱會後正式解散。（圖取自x.com/arashi5official）
日本國民偶像團體「嵐」6日宣布將於2026年春天舉行告別演唱會後正式解散。（圖取自x.com/arashi5official）

目前暫停活動中的日本國民偶像團體「嵐」5名成員大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤今天在粉絲俱樂部發布影片，親自向粉絲宣布，「嵐」將於2026年春天舉行告別演唱會後正式解散，結束長達27年的團體活動。

日本Sponichi Annex報導，「嵐」在聲明中表示，自從2020年底宣布無限期暫停活動以來，已經過去4年半。過去1年半裡，5名成員多次聚在一起，就「再次以嵐的身分演出」進行過多次討論，最終決定在明年春季舉辦告別巡迴演唱會，向長年支持他們的粉絲表達感謝。

在長達3分19秒的影片中，相葉雅紀表示，「為了感謝一直以來支持我們的粉絲，我們5人再次聚集，預定在明年春天舉辦巡迴演唱會」。櫻井翔說，屆時將是他們最後一次以「嵐」的名義共同登台演出，之後將正式結束團體活動。

5人也提到，曾經考慮以「株式會社嵐」來展開新的合作，但最終決定和長久以來合作的工作人員一同完成最後演出後解散。他們強調，這次告別演唱會不僅是表達對粉絲的感謝，也是為過去27年活動劃下句點。

「嵐」是傑尼斯事務所推出的偶像團體，在1999年於美國夏威夷召開記者會宣布正式出道，多年來在演藝圈取得諸多成就，包括從2009年至2020年，連續12年在日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽出場，並從2010年開始連續5年擔任白組主持人。

「嵐」在2018年11月至2019年舉辦的日本五大巨蛋巡迴演唱會，50場演出共吸引237萬5000名觀眾，創下日本演唱會動員人數新紀錄，發表的音樂作品多次獲得銷量冠軍，逐步成長為日本國民偶像團體。

「嵐」在2019年巡迴演唱會期間，宣布將自隔年12月31日起暫停活動，但當時多次表示「沒有5個人就不是嵐」，否認團體解散說法。

2024年4月，經紀公司結束運營後，5名成員成立「株式會社嵐」，與STARTO簽訂經紀合約。隨著「嵐」的解散，官方粉絲俱樂部也將於2026年5月底停止營運。

日本 夏威夷

上一則

第2季被罵爆照樣破紀錄…「魷魚遊戲3」釋預告

延伸閱讀

拒給日本特別待遇 外媒曝：美僅願討論14%特定國家關稅

拒給日本特別待遇 外媒曝：美僅願討論14%特定國家關稅
2021年至今 邊境查驗豬肉無不合格 超標萊牛銷毀6批

2021年至今 邊境查驗豬肉無不合格 超標萊牛銷毀6批
紀念二戰 賴清德應聚焦對日戰爭勝利

紀念二戰 賴清德應聚焦對日戰爭勝利
晉見賴清德 西村康稔：台灣有事等於世界有事

晉見賴清德 西村康稔：台灣有事等於世界有事

熱門新聞

林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

2025-05-03 21:32
劉亦菲一身仙氣，現身領獎。(取材自微博)

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

2025-04-28 08:00
王子奇被發現手拿小電扇穿幫鏡頭。(取材自微博)

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

2025-04-30 21:34
劉詩詩被批被批眼神空洞、表演僵硬。（取材自微博）

魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜

2025-05-01 21:30
謝振軒（左）和謝振南除了顏值高，更傳是學霸。(取材自微博)

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

2025-05-02 07:00

超人氣

更多 >
年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳
許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了

許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了
「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝
知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售

知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售
不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 

不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 