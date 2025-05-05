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羅雲熙「超時演出」占用周深時間？雙方粉絲炒上熱搜

娛樂新聞組／即時報導
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羅雲熙被指超時演出，占用了周深表演時間。(取材自微博)
羅雲熙被指超時演出，占用了周深表演時間。(取材自微博)

據統計，每年的五一假期是中國音樂市場最熱鬧的檔期之一，據不完全統計，今年就有約60場大型演唱會、近30場音樂節，在常州舉辦的太湖灣音樂節便是其中之一。當天，演出嘉賓羅雲熙與周深先後登台，但兩位藝人的粉絲卻因「羅雲熙演出超時占用周深演出時間」以及爭搶應援位等吵起來，相關話題還登上了熱搜。

當晚，作為壓軸嘉賓之一的羅雲熙，原定表演時間為8時至8時30分，周深表演時段則為8時50分。沒想到，周深粉絲稱，羅雲熙表演「超時」到8時43分，導致周深團隊只有7分鐘調試設備。

而羅雲熙粉絲則以影片回應，表示羅雲熙實際表演為34分鐘，僅超時4分，它們還稱，周深也「超時」了，按照節目單，周深的表演時間為40分鐘，但周深表演了43分12秒。雙方粉絲因此爆發激烈口水戰，相互指責、火藥味濃。

為了平息紛爭，羅雲熙和周深事後還在後台親密合影，羅雲熙還發文表示周深是自己「初次見面的老朋友」，因為他演唱了很多自己主演的電視劇。周深工作室也發聲明，文中特別呼籲大家「理性觀演，珍惜每一場相遇，也呼籲大家共同營造更友善、有序的文化氛圍和網路環境」。

對於這場紛爭，北京日報評論稱，「追星就是在追自己，習得偶像身上的優秀品質，讓自己變成更好的人。不以喜歡之名強行打擾，不以守護之名掀起亂戰」；封面新聞亦發文稱，比起粉絲罵戰，藝人真刀真槍地「營業」才是獲取口碑的最佳方法，大家不如冷靜面對「超時」，欣賞明星的表演時刻。

面對紛爭，周深工作室發聲明呼籲大家「理性觀演」。(取材自微博)
面對紛爭，周深工作室發聲明呼籲大家「理性觀演」。(取材自微博)

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