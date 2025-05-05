温昇豪手作「生蠔」披薩向母親示愛 談「寵媽」密技

温昇豪挑戰製作母親節限定的澎湃海味美食「明太子生蠔干貝披薩」，向媽媽示愛。圖／必勝客提供

温昇豪暖男形象深植人心，母親節 將至，他挑戰製作母親節限定澎湃海味美食「明太子生蠔干貝披薩」，從備料開始到製作，堅持親力親為，用雙手完整呈現對媽媽最真誠的感謝！認真又溫柔的神情，感動無數網友。

被封「全台灣最懂生蠔的男人」，温昇豪應知名披薩連鎖店邀請，挑戰製作母親節限定的「明太子生蠔干貝披薩」，一刀一料皆飽含對媽媽的深情，深刻表現出「手作的心意才最有溫度」。影片中，他按部就班地做出「獻給媽媽的披薩」，從手忙腳亂地揉麵、努力打開硬梆梆的生蠔，到小心翼翼地放上干貝與明太子醬，每一個不完美的瞬間，都真實傳遞出子女對媽媽的感謝與愛。

温昇豪靦腆表示：「拍戲時說我愛你可以很流利，但面對媽媽，卻總是說不出口，所以就用這一道明太子生蠔干貝披薩來幫我說出口。」製作過程中，他和生蠔、干貝、麵糰等食材奮戰，不但在餅皮豪邁捲入大份量的香濃芝心，每一顆肥美生蠔、鮮甜干貝更是絕對新鮮，讓屬於大海的鮮美直達味蕾。温昇豪笑說：「我做的披薩一定要澎湃，用了8顆生蠔8個干貝，而且像生蠔等比較難處理的食材我也是自己完成的，所以想給這個披薩88分！」