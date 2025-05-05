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許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了

記者陳慧貞／即時報導
許瑋甯日前出席活動巧妙遮孕肚。圖／香奈兒提供
許瑋甯日前出席活動巧妙遮孕肚。圖／香奈兒提供

許瑋甯2021年底與邱澤登記結婚後，40歲的她肚皮動靜一直是外界關注焦點，近日傳出她已懷孕4個月好消息，在母親節前夕晉升準媽咪行列，雖經親友爆出有喜，但經紀人一整天未讀訊息未回應，目前仍待許瑋甯本人親曝驚喜，不過有網友發現許瑋甯日前在社群上曬出自製兩道料理，似乎早就洩漏端倪。

甜嫁邱澤3年，許瑋甯頻被追問做人進度，一舉一動備受關注，去年她出席金鐘獎頒獎典禮，一襲馬甲低胸禮服露出纖細腰身，卻不時做出撫摸肚子的動作，當時就引發不少聯想，但事後她解釋是因禮服太緊的緣故，才會因不舒服頻摸肚子，導致冒出有孕烏龍，後來許瑋甯受訪坦言：「計畫是計畫，變化是變化，我們兩個就是很當下，誰知道呢？」並指若真的懷孕了，當然是「驚喜」，直呼對於生子一事，一直抱持順其自然的態度。

據了解，許瑋甯去年就已積極備孕，今年成為「時間軸製作所」董事，2月出席公司春酒時，邱澤也愛相隨，依時間判斷，當時肚皮已有寶寶，但因前3個月相當謹慎低調，直到現在懷孕滿4個月，才和親友分享喜訊，她因身形纖瘦，日前現身時尚品牌開幕活動，穿著寬鬆針織洋裝、巧妙遮住孕肚。

許瑋甯擁有好廚藝，還曾出過料理書，最近她在社群限動分享自製料理，兩周前分享自製「醋溜小黃瓜」，還PO文透露「冰鎮一個晚上，明天就可以吃」，昨(4日)傳出懷孕消息的前一天，她還做了一道「紅燒番茄牛肉湯」，看來頗符合孕婦愛吃酸食的特性，間接洩漏懷孕端倪。

許瑋甯 邱澤 母親節

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