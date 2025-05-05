百想總名單／「苦盡柑來」大贏家「黑白大廚」奪大賞
第61屆百想藝術大賞今（5）日圓滿落幕，「電視大賞」由「黑白大廚：料理階級大戰」奪下，電影大賞則由「哈爾濱」導演洪坰杓奪得。而本屆人氣韓劇「苦盡柑來遇見你」奪下4獎，成為大贏家，其中男女主角朴寶劍、IU雖然雙雙槓龜，但仍在今年帶給全球觀眾涕淚交織的金黃春天。
完整得獎名單：
【電視部門】
電視大賞／「黑白大廚：料理階級大戰」
戲劇作品獎／「苦盡柑來遇見你」
綜藝作品獎／「學田以及其後的金敏基」
導演獎／宋妍華「如此親密的背叛者」
劇本獎／林恦賰「苦盡柑來遇見你」
最佳男主角／朱智勛「外傷重症中心」
最佳女主角／金泰梨「正年」
最佳男配角／崔代勳「苦盡柑來遇見你」
最佳女配角／廉惠蘭「苦盡柑來遇見你」
最佳新男演員／秋英宇「玉氏夫人傳」
最佳新女演員／蔡元彬「如此親密的背叛者」
藝術獎／張英圭「正年」音樂
【電影部門】
電影大賞／導演洪坰杓「哈爾濱」
作品獎／「哈爾濱」
導演獎／禹民鎬「哈爾濱」
新人導演獎／吳正敏「長孫」
最佳劇本獎／申哲、朴贊郁「戰，亂」
最佳男主角／曹政奭「變身機長」
最佳女主角／全度妍「左輪手槍」
最佳男配角／劉宰明「幸福國度」
最佳女配角／秀賢「非普通家族」
最佳新男演員／鄭星一「戰，亂」
最佳新女演員／盧允瑞「聽說」
藝術獎／趙英旭「戰，亂」／配樂
上一則
FB留言