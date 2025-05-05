GD也是粉絲…永恆巨星鄧麗君回來了 逝世30年遺作曝光
永恆巨星鄧麗君回來了。她生前的無數金曲傳唱至今，傳奇遺作「ラブソングは夜霧がお好き（情歌最愛夜霧時）」預計下個月釋出，由日本作曲家三木剛（Takashi Miki）、作詞家荒木豐久（Toyohisa Araki）聯手打造，有望再創巔峰。
鄧麗君是華人世界的集體記憶，在好萊塢漫威電影「尚氣」中，梁朝偉跟鄧麗君跨時空對唱「但願人長久」，代表鄧麗君仍是流行元素icon，此外G-Dragon（權志龍）新歌「Drama」MV取樣「月亮代表我的心」旋律，更置入中文歌詞向經典致敬，瞬間引爆新一波的「鄧麗君風潮」。
8日是鄧麗君逝世30周年的紀念日，鄧麗君文教基金會會在新北市金寶山筠園舉辦「鄧麗君逝世30週年懷念音樂會」，由南投樂團「親愛愛樂」演出，基金會董事長鄧長富（鄧麗君三哥）表示，自1995年來，每年5月8日會有來自各地的歌迷相約在筠園，聊鄧麗君的歌、聊思念之情，追思會也不僅是追思，更是再一次對經典的重新喚起，讓更多年輕人能感受鄧麗君的溫柔與影響力。
鄧長富當天會跟大哥鄧長安、鄧麗君日本經紀人舟木稔先生一同出席，現場也可看見歌迷們的愛心獻花，基金會近年開發出「愛像一朵花」的網路獻花服務，讓歌迷們能把對鄧麗君的心意化作思念之花，穿越山海圍繞在鄧麗君周圍。
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