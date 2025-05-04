暖男力再現…丁禹兮見粉絲爭執 「秒上前勸架」

丁禹兮在雨中當街調解粉絲的紛爭。(取材自微博)

2020年搭檔趙露思 演出「傳聞中的陳芊芊」走紅的大陸男星丁禹兮 ，去年憑藉「永夜星河」又紅了一把。看似酷帥高冷的丁禹兮，私底下其實個性謙虛、平易近人，而且十分寵粉。他曾在片場英勇搶救落水工作人員、出手保護同戲女童星，近日，他被爆主動出手調節粉絲間的衝突，高EQ處理方式秒登微博 熱搜。

近日，丁禹兮參加一場戶外公開活動，但因為當天下雨，不少粉絲打傘等候偶像現身，其中有人指責撐傘會遮擋視線，另一方粉絲粉絲回嘴，「不打傘的話，相機會淋濕」。

丁禹兮聽到雙方爭執後，立刻跟粉絲說不要吵，並主動將自己的傘遞向拿相機的粉絲，還說「那我給你打傘」，溫柔又紳士的舉動，一下子撫平了粉絲的怒氣。該粉絲見狀馬上回應「沒事沒事」。

不少在場目擊全程的網友表示，「暖男力又出現了」、「他勸架時像鄰居家哥哥一樣親切」、「「業務能力能打，性格圈粉，三觀比五官還正」」、「情緒穩定又不擺架子的明星真的很難得」、「那份貼心隔著螢幕都能感受得到」。