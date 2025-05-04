廖峻女兒再反擊 遭控不顧父中風PO全家福：才叫孝順？

廖峻女兒PO出全家福照。圖／摘自臉書

廖峻4月爆3度中風 住院，意外爆發家醜，離婚、爭產等秘事，「主要照顧者」楊小姐過去7年來與外籍看護幫廖峻打理生活起居，而她也因手上握有廖峻交付「重要物件」，遭廖峻家人提告，而楊小姐透露廖峻中風後子女們鮮少關心，對此，廖峻二女兒廖雪菱3日再PO出與父親聚餐合照予以反擊。

楊小姐先前向媒體透露，自從廖峻中風後，3子女就鮮少關心，二女兒廖雪菱在臉書解釋：「爸爸是體諒我們各有家庭孩子要照顧，不想造成子女困擾，才會在這幾年請所謂的楊小姐（助理）代為照顧。」

廖雪菱並表示，身邊熟悉的好友都知情，「我們年節、寒暑假都陪伴爸爸，都有照片為證」。

廖雪菱昨PO出一家人合照，證明確實有與廖峻聚餐，並反問「一定要放照片才叫我們有聚會、陪伴、照顧、孝順嗎」。

廖錦德3日晚間也發長文吐露心聲，揭露與廖峻間的父子關係，形容自己是「不被受寵的兒子」，「很多人疑惑我為什麼不照顧父親，但沒有人會去反向思考，會不會是父親自己執意不讓兒子照顧？兒子捨不得讓父親從國民老爸變成差勁老爸的形象，所以才堅持不說呢？而這一切會不會是因為某人的介入挑撥造成的結果？」

先前楊小姐爆料，廖峻已於去年底與結婚近50年的妻子離婚，更嗆廖錦德是「敗家子」，對此，廖錦德在文中強調自己「有借有還」，也沒有對爸爸不聞不問，這7年間只有被「挑撥操弄」，對於楊小姐自稱廖峻親自託付保管的重要物件，3子女提告，廖錦德認為「天經地義」，「這些東西目前於情於理於法都是我爸的，說吩咐過是口說無憑的」。