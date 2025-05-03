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兩家人遭受10年網暴…馬麗談「沈馬CP」突崩潰 ：最糟就是不再合作

娛樂新聞組／即時報導
馬麗在路演活動上回應與沈騰組CP遭到過分關注一事。(取材自微博)
馬麗在路演活動上回應與沈騰組CP遭到過分關注一事。(取材自微博)

由大陸女演員馬麗主演的新片「水餃皇后」，近日票房成功跨越1億大關，成為今年五一檔期首部票房破億的電影。但她日前在長沙路演活動上，突然情緒崩潰，流淚說著自己和老公、沈騰與太太這兩家人遭受長達10年的網暴，以至於她和沈騰都不敢與各自的家人公開出去玩。相關言論登上熱搜。

眾所周知，沈騰和馬麗多年來不論在節目小品或電影中，都是形影不離的螢幕情侶，「沈馬CP」更是讓不少粉絲入戲太深，無法自拔，連沈騰2016年與女友王琦、馬麗2018年與許文赫結婚時，都遭到狂粉攻擊。

這次，馬麗在路演活動上回應了與沈騰組CP被過分關注一事，她說，「這些年從夏洛開始，有很多特殊的人群吧，他會傷害到沈騰老師的家人和我的家人，我們甚至都不可以和家人公開地一起出去遊玩，我們也是正常的夫妻，我們不可以公開露面，會遭到謾罵。」

她還說，「這10年來，他們承受太大的網暴壓力了。在這裡我要和沈騰老師的太太和我的先生表示感謝，因為沒有他們的支持，我們不可能完成這麼多部合作的作品，謝謝他們」。

馬麗並提到，「最壞的影響可能就是我們不再合作了，因為我不想那樣的聲音傷害到我們彼此的家人」。此外，馬麗透露因為路演，已經很久沒有見到孩子了，特別想他。

馬麗的真誠，感動了不少網友，有人表示，「很真誠的發言，希望粉絲能聽進去」、「心疼馬麗」、「不要網暴，不要干涉個人生活，我還想看他倆上春晚呢」。

現實生活中，沈騰早在2016年就和王琦結婚了。(取材自微博)
現實生活中，沈騰早在2016年就和王琦結婚了。(取材自微博)

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