楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

近日，娛樂圈中最大的「戀愛瓜」，當屬男星楊洋又有新戀情了。有網友從楊洋社交平台上發現，她和一起合作過「我的人間煙火」中的女演員楊雨希疑似去了同一個地方旅遊，且有眼尖網友發現，楊雨希長相神似王楚然，引起高度討論，並稱楊洋「戀愛模式如出一轍」。

外性帥氣的楊洋是許多人心目中的男神，他自出道以來，戀情從未斷過，從早期的喬欣、張天愛、趙露思 ，到近期的王楚然，但緋聞從未得到楊洋本人認證。

楊洋的戀愛史中，以王楚然那一段最為人津津樂道，兩人因為一同演出「我的人間煙火」傳出熱戀，但該劇劇情滿滿「戀愛腦」，被網友罵翻。之後，隨著王楚然合約到期，兩人漸無交集，並傳出默默分手。

近日，楊洋再被發現疑似與小8歲、同公司藝人楊雨希熱戀。網友發現，兩人三度曬出去同個地點旅遊的照片，包括無邊際游泳池、大海、沙灘等地方，而楊雨希在照片中笑得甜美，看起來非常「男友視角」。

據悉，26歲的楊雨希曾演過奇幻愛情電影「大話西遊：至尊寶」、電視劇「新畫皮」和「我的人間煙火」等，作品並不多，知名度也不算高，目前和楊洋同屬一經紀公司。