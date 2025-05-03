廖峻兒千字文認不受寵 控「外人」挑撥掀家醜：法庭見

廖錦德發千字文，配上參拜照片。圖／摘自IG

72歲廖峻4月17日因腦溢血3度中風 ，目前轉普通病房。家醜如八點檔不消停，兒子廖錦德昨分享參與白沙屯媽祖進香為父親祈福，今則發千字文，認不受寵之外，也抨擊廖峻7年來主要照顧者楊文慈挑撥掀家醜。

這次廖峻倒下，廖錦德堅持不接受採訪，改在社群發言，除了解釋心路歷程，也為親媽抱不平，強調「我父親需要好好休養，遠離那些是非」，而對於媒體只馬賽克楊文慈，卻曝光受害者照片也極不滿，表示手上的證據會保留到法庭上，表示「很遺憾我們的家務事變成大家的笑柄」。

廖錦德千字文如下：

感謝我周遭親友們，有合作過的夥伴們，甚至只有一面之緣的所有人，憑對我的認識和印象所對我的評價，在我無法替自己和家人說話的同時，很多人替我憤慨，紛紛關心我甚至不惜在網路上替我捍衛我自己，我都看在眼裡，感激不盡。

確實也如大家所見，我其實就是一個不被受寵的兒子，很多人疑惑我為什麼不照顧父親，但沒有人會去反向思考，會不會是父親自己執意不讓兒子照顧兒子，捨不得讓父親從國民老爸變成差勁老爸的形象，所以才堅持不說呢？而這一切會不會是因為某人的介入挑撥造成的結果？

也感謝我父親的不寵不愛，因為如此，即便在生活中遇到困難當我需要家人支援，我總是有借有還。在我眼中再正常不過的價值觀，可能因此才造就我在各位眼中的樸實，謝謝大家對我的細微觀察。

我沒有覺得自己委屈，我反而更加珍惜我自己家庭中的妻子和小孩之間的感情，因為我小時候沒有的，我想給他們我小時候經歷過的，我不希望他們經歷。

這陣子我周遭的人們總是會用心疼的眼神看我，但真的不用擔心，最痛的早經歷過了，所以與論真的傷不了我。

我心疼的是我媽，我媽在這段婚姻中是最大的受害者，不過或許，相對角度我爸也是。在那個沒有捷運，進出台北市只靠一條「麥帥公路」的年代，內湖當時沒有那麼昂貴，他們以前的共識，就是輪流持有，內湖買我媽名字，下一間買我爸的名字。

她沒有貪圖誰的錢，他們結婚時，還在賣皮鞋有一餐沒一餐的過日子，當時的我爸還不是「廖峻」，他們當時是單純為了愛而結婚，即便到離婚了，我媽至今仍堅守忠貞，名下沒有賣過一間房子。

我媽沒有對不起任何人，我爸如果淨身出戶，被侵占的那些是什麼呢？兩人現在也確實無夫妻婚約，但任何一方都不需要飽受他人批評，特別是我家以外的人加油添醋了一堆八點檔戲碼。

很遺憾我們的家務事變成大家的笑柄，但身為家人我們至始至終都盡力維護著這一切，直到某人接受了週刊採訪，讓所有人都受了傷。抱歉，我依然不會接受採訪⋯

我理解流量的吸引力，但換作是你，願意把家裡最難看的樣子呈現大眾嗎？最後要承受的卻是我爸和真正關愛他的人。

至於堅持幫我爸要回他的東西，本來就天經地義，這些東西目前於情於理於法都是我爸的，說吩咐過是口說無憑的，我爸也吩咐我要保護好他的東西，尤其是家人以外的人也合情合理不是嗎？

如果一開始選擇信任對方，這根本不是什麼搶錢戲碼，不是嗎？所謂的小動作是由誰先開始，又是由誰曝光於大眾的呢？

沒有所謂的7年不聞不問的事，但確實有被挑撥操弄7年的事實。

再次跟各位道歉，家醜不外揚，但外揚的不是家人，請各位給我們家人一點隱私空間，我父親需要好好休養，遠離那些是非⋯

抱歉我不能透露我有什麼證據⋯與其滿足大家的好奇心，我寧願留著在法庭上，達到保護家人的效果。原諒我文字上的情緒失控，但在這個曝光受害者，卻幫加害者打馬賽克的荒唐世界，我很難適應。

望大眾明辨是非。