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廣末涼子稱罹患雙相情感障礙 暫停一切演藝活動

中央社東京2日專電
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44歲日本女星廣末涼子2日更新官方網站，宣布她被診斷出患有雙相情感障礙及甲狀腺機能亢進症，將暫停一切演藝活動，專心致力於恢復身心健康。圖為她3月赴台參加大港開唱音樂祭。（圖／出日音樂提供）
44歲日本女星廣末涼子2日更新官方網站，宣布她被診斷出患有雙相情感障礙及甲狀腺機能亢進症，將暫停一切演藝活動，專心致力於恢復身心健康。圖為她3月赴台參加大港開唱音樂祭。（圖／出日音樂提供）

44歲日本女星廣末涼子2日更新官方網站，宣布她被診斷出患有雙相情感障礙及甲狀腺機能亢進症，將暫停一切演藝活動，專心致力於恢復身心健康。

廣末涼子上月涉嫌踢傷護理師，遭靜岡縣警方以傷害罪現行犯逮捕，檢方10日聲請羈押獲准，16日被解除拘留後，住進了東京都內的醫療機構檢查。

日本Sponichi Annex報導，廣末涼子事務所表示，「過去僅以身體不適等字眼來描述她的不安與痛苦，我們對此深刻反省」，並說明「廣末將會暫停所有演藝活動，專注於身心的恢復。此外，對於這次事件，並無意以疾病為理由迴避責任，今後也會誠實配合相關調查」。

經紀公司在聲明中表示，廣末目前在醫師的管理下持續接受治療，未來也會持續就診並居家療養。

廣末涼子4月7日下午從奈良縣拍攝電影返回東京途中發生車禍。她駕駛的轎車追撞了一輛大型拖車，之後被送往島田市內醫院，卻對護理師施暴。

廣末在8日以涉嫌傷害罪遭到靜岡縣警方逮捕，9日被移送檢方。10日上午，警方以涉嫌危險駕駛致傷罪，對廣末位於東京都內的住宅進行搜查，並決定將她羈押，她於16日上午被解除拘留獲釋。

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