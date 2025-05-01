徐克獲烏迪內終身成就獎 梁家輝感動落淚

導演徐克（右）在第27屆烏迪內遠東國際電影節獲頒「金桑樹終身成就獎」，由香港影帝、好友梁家輝（左）擔任頒獎人。（烏迪內遠東國際電影節提供）中央社

導演徐克在第27屆烏迪內遠東國際電影節獲頒「金桑樹終身成就獎」，影帝梁家輝特地趕來為老友頒獎，並感動落淚。徐克說，一部電影的成就是眾人合作成果，但最關鍵的是觀眾。

徐克在第27屆烏迪內遠東國際電影節（Far East Film Festival）獲頒「金桑樹終身成就獎」（Golden Mulberry for Lifetime Achievement），影展藉此致敬他超過40年來對華語乃至世界電影的深遠貢獻，以及擁有華語動作與奇幻類型開創者與實驗者的地位。

這是徐克首次親自出席烏迪內影展，他發表感謝詞時說：「這是我第一次來到27歲的烏迪內，我拍電影超過40年了，在這裡仍感受到全新的發現與體驗。」祝福觀眾、創作者及影展夥伴，永遠在電影裡有新的發現。

徐克強調，一部電影的成就，從來都不是某一個人的努力，而是眾人合作的成果，包括幕前幕後的工作人員，最關鍵的還是觀眾。

頒獎人由演員梁家輝擔任，梁家輝與徐克是香港 電影黃金年代的重要搭檔，梁家輝拿過多個影帝，又有多部作品享譽國際，是頒獎的不二人選，此次為了支持徐克專程飛來。

梁家輝致詞表示：「徐克先生不僅創作電影，更重新定義了電影。他的作品將銀幕化為奇幻之境，啟發了無數觀眾與電影人。」而當徐克在致謝時，真性情的梁家輝頻頻拭淚。

徐克回憶，自己第一次收到烏迪內影展邀請，是在某年坎城影展 宣傳「鐵三角」時，但每年皆因拍攝行程未能成行，直到今年終於踏上烏迪內，接著便折服於當地的觀影氛圍。

影展也安排放映多部徐克經典作品，包括「青蛇」、「上海之夜」4K修復版，以及最新力作「射鵰英雄傳：俠之大者」，呈現其導演生涯橫跨多種類型與風格的創作軌跡。