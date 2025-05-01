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張娜拉化身王牌律師 卻3度遭夫背叛

記者趙大智／即時報導
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張娜拉（左）、南志鉉因工作互動彼此成長。圖／八大提供
張娜拉（左）、南志鉉因工作互動彼此成長。圖／八大提供

張娜拉在主演的韓劇「好搭檔」化身王牌律師角色，工作態度冷靜果斷，私下卻有著不為人知的溫柔一面，情緒轉折游刃有餘，網友以「瞠目結舌」來稱讚她，過往大家總是聚焦在張娜拉的童顏外貌，卻忽略她的細膩表演。

而張娜拉也憑藉「好搭檔」入圍今年百想藝術大賞電視部門「最佳女主角」，這是她繼22年前以「開朗少女成功記」拿下「女子新人演技獎」之後，再次於百想藝術大賞獲得重要獎項入圍的肯定。

張娜拉談到「好搭檔」扮演的人妻角色，苦笑稱這是她第3次在戲劇裡遭遇被老公背叛，但提及現實中的婚姻生活則滿臉笑意，連同劇演員都感染到她的幸福感，同劇演出的南志鉉忍不住透露，張娜拉夫妻感情非常好，常保持密切聯繫。張娜拉表示，她和老公從戀愛開始就有約定，只要工作或出外拍攝，都會拍照打卡分享給對方，由於兩人個性相近，特別享受這種互動。

劇中有一段情節是目睹朋友老公出軌，飾演菜鳥律師的南志鉉不諱言，若是自己遇到類似情況，應該沒辦法像角色那樣勇敢說出口。南志鉉說，這樣的議題，成為他們在拍攝期間經常討論的情境，她表示其實要看自己跟朋友的關係多親近，如果像戲裡職場上司下屬的關係，甚至只是同事，都會令人頭痛、會很為難。

「好搭檔」主要講述兩位性格迥異的律師，在處理複雜離婚案件的過程中，逐漸理解彼此並共同成長的故事。張娜拉認為，南志鉉的角色是真正正義與善良的象徵，雖然看似固執，但兩人相遇後彼此產生變化；南志鉉飾演的「韓宥利」逐漸認識社會的險惡，張娜拉飾演的車恩京則因宥利而找回初心。

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