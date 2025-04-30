古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

王子奇被發現手拿小電扇穿幫鏡頭。(取材自微博)

憑藉「雲之羽」、「五福臨門」走紅的大陸女星盧昱曉，近日搭檔王子奇主演的古裝劇「榜上佳婿」正在熱播，本以為帥哥美女組合能創造高話題，沒想到這部劇雖然上了熱搜，卻是因為王子奇手拿小電扇、盧昱曉哭到笑場的穿幫鏡頭引發熱議。

「榜上佳婿」講述江寧簡府千金簡明舒（盧昱曉飾）意外落崖失憶，也因此躲過滅門慘案，並獲心上人陸徜（王子奇飾）救助，兩人相伴共赴京城考學。後來歷經險阻，攜手對抗風雨，最終確認心意，共度餘生的故事。該劇融合「偽兄妹」、「奪嫡」、「失憶」等元素，一開播就吸引不少人目光。

沒想到，在第三集中，王子奇在跟土匪對峙時，卻被抓包手上拿著小電扇；另外一場盧昱曉的痛哭戲，則被發現哭到笑場，疑似是後製不小心剪入正片。兩大穿幫鏡頭讓觀眾傻眼，紛紛砲轟「榜上佳婿」是粗製濫造的古裝爛劇，還有人直指「這是哪個草台班子拍的戲」。

不僅如此，王子奇的敬業精神也被網友拿出來審判，有人質疑，「演戲還要拿著電風扇，這是有多熱啊」，王子奇的粉絲則認為這是走戲片段，是劇組誤植。

據悉，「榜上佳婿」導演陳家霖曾執導過「陳情令」，是一位經驗豐富的導演，而男女主角王子奇、盧昱曉近年聲勢大漲，這樣的「強強組合」竟發生這樣的離譜失誤，讓不少網友質疑，難道這是一部「圈錢作品」？