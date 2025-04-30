鈕承澤出獄恢復自由 阮經天只認聯絡不鬆口：自己問他

阮經天不想落入媒體「標題陷阱」。記者王聰賢／攝影

41歲阮經天去年5月母逝，之後以電影「周楚除三害」奪北影影市，因人在倫敦工作，由監製李烈代領。時隔8個多月，他出席全聯、更生少年關懷協會合作零錢捐公益活動，也推薦英國犯罪影集「混沌少年時」，透露最有感是劇中爸爸最後的獨白。

「周楚」導演黃精甫今年開拍全新影集「沈默的審判」，原班入馬阮經天、王淨和陳以文之外，還加入賈靜雯、薛仕凌、宋芸樺、謝欣穎、曾珮瑜、葉全真、袁富華、李銘忠、周采詩、張翰、林敬倫和劉子銓等，陣容堅強。阮經天今透露剛喝完殺青酒，心情輕鬆，昨天是第一個早晨輕鬆的醒來，接著嚕家裡3貓小隻的、老二、老三，感嘆生活不過如此，真的很棒。

阮經天今天顯得語重心長，他自認年少時有過輕狂，如今41歲已跟過去不同，自問並自答：「憤怒能解決事情嗎？只是處理方式不同了。」幸運的是他遇到貴人接住自己，像是李烈，所以今天不斷呼籲大家快去捐錢，「有能力的話，給這社會多點幸運」。

只是今天的小天看似隨和，對於私人或敏感話題仍築起一層無形防護牆。電子媒體聯訪時，有人以「放蕩不羈」形容他，他不以為然仍禮貌回說：「我不認為你是錯的，但給人一個放蕩不羈的標籤，會很難撕下來。」

另有媒體想問他拋磚引玉捐了多少？小天直言：「我有捐，也請有能力朋友盡量捐，但不會說數字，你標題需要金額，但民眾需要的不是標題。」不忘強調自己不是在訓話，是很友善的。

「艋舺」導演鈕承澤因性侵案被判刑4年，4度申請假釋獲准，於今年1月農曆年前出獄。小天被問有無跟他聯絡，依舊好聲好氣回說「當然有，我跟他聯絡很正常，等你們遇到他自己問他」；公益短片質感極佳，拍攝時是否有跟少年分享自己經驗，小天也沒要分享聊什麼，「就是我跟他的聊天內容」。

阮經天本次受邀擔任「逆境兒少職探培力就業計畫」公益大使，去年接受雜誌專訪曾聊到：「人生有很多階段，每次都會讓人變得不一樣。」也懂這群孩子內心的孤單與掙扎，如今他用行動支持「每個人都有翻轉的可能」，期盼透過職涯探索與培力支持，守護這一群迷途的少年，幫助他們重建自信，轉動夢想的齒輪。

拍攝公益影片當天，阮經天和多位參與中繼職場計畫的少年近距離互動，一起動手學習手沖咖啡，也自然地聊起彼此的生活與想法，片場笑聲此起彼落，氣氛輕鬆而溫暖，流露出真誠自在的交流氛圍。在記者會現場，阮經天與參與「未來咖啡」的職培少年偉智與 Weber 一同體驗咖啡拉花，互動過程溫馨自然，也展現他對少年們努力與成長的真心肯定。

更生少年關懷協會表示，翻轉一個孩子的未來，不能只靠個人力量，而是社會每一份善意的累積，期待藉由此次公益合作，讓更多人重新看見這些孩子的潛能與努力，一塊同行翻轉未來。即日起至6月30日，至全台全聯門市投下手邊零錢，或透過手機PX Pay愛心捐贈，使用全支付捐款或捐贈福利點數，支持更生少年關懷協會，提供更多逆境兒少就業輔導與培力課程，每一塊錢都是孩子人生中的一個希望。