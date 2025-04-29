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金馬影后坐劉冠廷旁：看他內向 跟他講了一晚話

記者廖福生／即時報導
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鍾雪瑩訪台出席電影宣傳活動。(圖／華映娛樂提供)
鍾雪瑩訪台出席電影宣傳活動。(圖／華映娛樂提供)

港星鍾雪瑩去年以電影「看我今天怎麼說」奪下金馬影后，29日該片在台首映，她也特地飛到台灣出席首映會，與導演黃修平、演員吳祉昊一同受訪。鍾雪瑩笑說自己把金馬獎座放在電視機旁邊，拿下金馬影后也戲約不斷，吳祉昊更現場教學手語的髒話。

影片來源：YouTube@One Cool Film

鍾雪瑩表示，目前的戲約都還是以港片為主，結束台灣行程後還要趕回香港拍攝，新作品飾演一個很愛生氣的人，她透露其實有台灣的劇組找上門，但因為時間撞期無緣拍攝，希望未來有機會到台灣拍片。

至於得了金馬影后之後，有機會漲價片酬嗎？鍾雪瑩笑回提問媒體：「妳說有機會就有機會！我會採納妳的意見。」

除了去年的金馬獎外，鍾雪瑩也入圍了27日舉辦的香港電影金像獎影后，但最後影后獎由「破·地獄」衛詩雅奪下。被問起與獎座擦肩的心情？

她笑說，自己在典禮上有順利表演成功就已經很榮幸、很快樂，「至於有沒有拿獎，我覺得能和劇組團隊一起參加典禮，就是很興奮的事了」。

另外，她表示：「昨天在金像獎上，隔壁坐的是劉冠廷，看他很內向的樣子，讓我很想跟他多說話，就跟他講了一整晚的話，他可能覺得我很奇怪吧！」

獲封金馬影后的作品即將在台上映，鍾雪瑩坦言很開心、很榮幸，「這是一個講述聾人文化和香港手語的作品，台灣人可能不了解香港的手語，但我覺得這電影很適合每一個地方的觀眾，希望對香港年輕人和手語，可以像是打開一扇勇氣的門，去認識本來沒有很認識的人，開啟一個契機去交朋友」。

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