雲門舞集布拉瑞揚 拒看自己紀錄片 因學舞與父無話可說

布拉瑞揚台東排灣族舞者，成立「布拉瑞揚舞團」。圖／希望影視提供

紀錄片「跳進部落的孩子」以雲門舞集出身的排灣族舞者布拉瑞揚為主角，歷時8年時間紀錄他成立「布拉瑞揚舞團」的點點滴滴。布拉瑞揚卻拒絕看自己的紀錄片，他說：「我不敢看到自己，也怕再挖掘自己的創傷。」該片今日晚間在光點華山電影館舉辦台北首映會，導演王政一與兩位製作人曹盛彥、黃郁芳和布拉瑞揚一起出席活動。

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布拉瑞揚是台東排灣族舞者，國立臺北藝術大學舞蹈學系畢業後，加入雲門舞集，1998年獲亞洲文化協會獎助金赴紐約研習。曾受邀為雲門舞集、美國舞團等編作，作品深受國際讚譽，2015年受羅曼菲舞蹈獎助金回家鄉成立「布拉瑞揚舞團」，2021年他更成為國家文藝獎得主，同年得獎的還有張艾嘉 、平路等人。

紀錄片中他吐露從小父親反對他跳舞，只希望他能安穩當個公務員，叛逆的他就是要做出一番成績，果然跳上世界舞台，成為雲門舞集的佼佼者。

布拉瑞揚在片中總是嚴肅地指導舞者，私下他卻妙語如珠，他還自嘲：「我都52歲了，55歲就可以領敬老卡，你們不知道吧？原住民 55歲就可以拿喔！」

他解釋，每一次各種訪問，都不想要被當主角，想要自己的舞者被看見。「我想要讓更多原住民的孩子可以活得更自信」。

布拉瑞揚坦言從小跟爸爸感情最好，卻因為學舞兩人變得無話可說，他在尋找認同還有不服輸的路上走得孤單，紀錄片中更可以看到他寂寞的樣子。

導演王政一說：「他是孤單又壓抑。」而「跳進部落的孩子」日前在台東首映，布拉瑞揚的爸媽都盛裝出席，給予兒子最大的鼓勵，他也會要求爸爸把愛說出來，對他比個讚，似乎也像是和他過去的那一段童年和解。

布拉瑞揚說：「其實爸爸也不是一定要我當公務員，就是希望孩子過得安穩，擔心跳舞會餓肚子，他的愛我都懂，只是我有想要做的事情，當然一開始也會生氣你怎麼會不懂我。」