阿湯哥自掏腰包買票 不看「不可能的任務」竟是這部片
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由「黑豹」金獎名導萊恩庫格勒、男星麥可·B·喬丹五度合作的動作驚悚片「罪人」，在全球靠著爆棚口碑，票房抗跌再度刷新影史紀錄！該片北美票房對比上周復活節開片周末，第二周跌幅竟僅有6%，全球票房來到1.61億美元，不僅成為繼2009年「阿凡達」以來最低次周跌幅的電影，更是影史最低跌幅的恐怖片。
該片結合吸血鬼、藍調、歷史等多種題材，以業界最頂級的IMAX膠卷攝影機拍攝，讓IMAX影廳的震撼場面幾乎是一般廳的2倍大，讓影迷直呼「這絕對要進電影院看！」
「罪人」在全球口碑爆棚，在爛番茄評論網開出100%完美好評，還獲奧斯卡名導史派克李驚呼「這部的演員表現、配樂、攝影、美術、造型服裝，以及整個製作團隊都屌炸了，這才是最頂級電影」，NBA球星「詹皇」LeBron James更狂讚「不可置信的成果！絕對滿分電影！」，給予這部電影前所未有的超高評價，就連「阿湯哥」湯姆克魯斯也在昨晚曬出電影票根，對影迷喊話「恭喜萊恩庫格勒、麥可·B·喬丹！絕對要進戲院觀賞，並且待到片尾結束呀！」，貼心提醒觀眾片尾有兩個重要彩蛋，千萬別錯過。「罪人」在台上映中。
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