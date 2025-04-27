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SJ東海在台見面會冒不速之客 一上台就踢館「狂喊老婆」

記者李姿瑩／即時報導
東海變身白馬王子走進觀眾席。圖／網銀國際影視提供
東海變身白馬王子走進觀眾席。圖／網銀國際影視提供

韓團Super Junior（SJ）成員東海26、27日在桃園會展中心舉辦個人fan concert，不只請到韋禮安驚喜合唱，甚至冒出銀赫擔任特別來賓，讓粉絲直呼賺到。

送走韋禮安後，東海第二套造型以一身白馬王子般的全白西裝登場，演唱Super Junio D&E的輕快歌曲「GGB」，隨後在個人新歌「Beautiful」演唱過程中特別下台繞場，和粉絲近距離互動，親手收下粉絲送的花束。

粉絲忍耐到下半場終於祭出東海期待已久的應援，用雙面手幅向東海告白。東海看到台下終於出現應援團隊的小隊長，臉上全是滿意的笑容，心滿意足地繼續分享關於自己的點點滴滴。

東海的搭檔銀赫在活動尾聲現身，一上台就高喊「老婆」，2人以Super Junior D&E之姿熱唱「Oppa Oppa」，銀赫趁機幫自己打歌，演唱新專輯的主打歌「UP N DOWN」，同時預告D&E已經拍好新專輯封面，也會展開全新巡迴演唱會，無論是團體、個人、小分隊屆時絕對不會少了台灣。因為明年是D&E的15周年，東海跟銀赫許願，目標應該要瞄準台北大巨蛋，放話要「SM娛樂看著辦」。

銀赫上台後強迫東海換上粉色衣服。圖／讀者提供
銀赫上台後強迫東海換上粉色衣服。圖／讀者提供
東海變身白馬王子走進觀眾席。圖／網銀國際影視提供
東海變身白馬王子走進觀眾席。圖／網銀國際影視提供

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