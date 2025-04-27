曾傳落水身亡 沈文程又遇海上火燒船 差點被黑潮帶走

沈文程將在台北、台中舉辦「國際沈文程日 五月十一彼下埔」巡演。記者王聰賢／攝影

台灣歌手沈文程前年起陸續完成4場演唱會，下月母親節 周末要在台北、台中舉辦「國際沈文程日 五月十一彼下埔」巡演，笑稱新冠肺炎是大恩人：「我咳到橫膈膜都發炎，把40年老痰全咳出來，假音也回來了！」只是一直唱，會不會怕被說是缺錢？他搖頭自嘲行情沒那麼好，只想把握機會跟粉絲相聚。

「五月十一彼下埔」收錄於他首奪金曲台語歌王的專輯當中，時逢母親節別具意義，他說媽媽跟妹妹一起住在台東，母子個性同樣樂天，且媽媽的身體比他還好，無需太過擔心，加上常常回去釣魚 ，並沒因為工作忽略親人。

回首這些年到處上山下海，沈文程笑稱釣魚才是主業，時間一久就知道在野外千萬別逞強，最危險的一次是火燒船，「開船到東部外海，放眼望去只有我們一條船，當時船底下全是濃煙，又是黑潮經過的地方」。面對叫天天不應，叫地地不靈的情況，他說很慶幸的是滅火成功，若被黑潮帶走後果不堪設想，成功逃過死劫。

而他前年釣魚不慎滑落溪邊，卻被誤傳墜海身亡，事後樂觀看待，並傳授守命要訣：「上山絕對不要進峽谷，周遭愈空曠愈好，永遠記住要替自己留退路！」