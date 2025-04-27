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香港金像獎全得獎名單／劉青雲4封帝 衛詩雅首擒后

香港金像獎／劉冠廷「老狐狸」奪大獎

香港金像獎全得獎名單／劉青雲4封帝 衛詩雅首擒后

記者陳穎／即時報導
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劉青雲(左)和衛詩雅是本屆影帝和影后。圖／香港金像獎提供
劉青雲(左)和衛詩雅是本屆影帝和影后。圖／香港金像獎提供

第43屆香港電影金像獎今天揭曉，劉青雲過去曾3度獲頒香港電影金像獎最佳男主角，今晚再下一城，第4度以「爸爸」拿下最佳男主角。他在片中面臨兒子殺死至親之痛，該片改編自真實社會事件，劉青雲不慍不火詮釋地絲絲入扣，不負眾望拿下影帝。他說：「謝謝我的團隊、我的家人、我的太太，特別要謝謝『爸爸』，那一位爸爸。」而「九龍城寨之圍城」今晚共抱回8項大獎，是今晚大贏家。

衛詩雅出道17年，這次在「破。地獄」飾演突破傳統做師公的女子，和爸爸許冠文有很多場動人又拉扯的父女感情戲，看得觀眾淚流滿面。剛新婚的她，帶著新嫁娘的好運拿下影后，開心地說：「我會繼續努力，不會辜負我的運氣，多謝大家我是演員衛詩雅。」而在片中飾演哥哥同時拿到最佳男配角的朱栢康更是哭成淚人兒。

朱栢康以「破・地獄」拿下最佳男配角，他激動說：「我好感激我可以遇到我的一家人，我的媽媽、哥哥、我家裡的貓，還有在天上的爸爸。」他並感謝團隊、工作人員，給他滿滿的鼓勵和支持。這也是「破・地獄」入圍18項第1個拿下的獎。

朱栢康以「破・地獄」拿下最佳男配角。圖／香港金像獎提供
朱栢康以「破・地獄」拿下最佳男配角。圖／香港金像獎提供

谷祖琳在「爸爸」飾演劉青雲的妻子，片中兩人感情深厚，最後她卻慘死兒子刀下，最後看兒子的表情，錯愕又不解，令人心痛。她擊敗「破。地獄」梁雍婷、韋羅莎等強敵，開心感謝導演還有劉青雲，「如此縱容我們這一家」。

谷祖琳以「爸爸」拿下最佳女配角。圖／香港金像獎提供
谷祖琳以「爸爸」拿下最佳女配角。圖／香港金像獎提供

台灣男星劉冠廷這次特別飛到香港擔任頒獎嘉賓，正好就是擔任最佳亞洲電影頒獎人，得獎作品正好就是劉冠廷主演的「老狐狸」，結果就由他把獎頒獎監製小坂史子，變成自家人頒給自家人的逗趣畫面。他說：「心情很像坐雲霄飛車，很像參加大型的整人節目。」

「最佳新演員」由「爸爸」中飾演劉青雲兒子的蘇文濤獲得。他原本是素人，16歲偶然參加試鏡就雀屏中選，片中挑戰罹患思覺失調症患者，手刃母親和妹妹，表現極為亮眼，第一演出出就獲獎，他激動感謝家人還有導演，大膽用了他這個素人，更感恩劉青雲教他很多。現年18歲的蘇文濤，外型被讚很像台灣男神許光漢，未來大有可為。

18歲的蘇文濤以「爸爸」拿下最佳新演員獎。圖／香港金像獎提供
18歲的蘇文濤以「爸爸」拿下最佳新演員獎。圖／香港金像獎提供

第43屆 香港金像獎得獎名單

最佳影片／九龍城寨之圍城

最佳導演／鄭保瑞「九龍城寨之圍城」

最佳男主角／劉青雲「爸爸」

最佳女主角／衛詩雅「破。地獄」

最佳男配角／朱栢康「破・地獄」

最佳女配角／谷祖琳「爸爸」

最佳新演員 ／蘇文濤「爸爸」

最佳新導演／Robin Lee 「香港四徑大步走」

最佳亞洲華語電影／老狐狸

最佳視覺效果／九龍城寨之圍城

最佳美術指導／九龍城寨之圍城

最佳服裝造型設計／九龍城寨之圍城

最佳音效／九龍城寨之圍城

最佳動作設計／九龍城寨之圍城

最佳攝影 ／九龍城寨之圍城

最佳原創電影音樂 ／破·地獄

最佳原創電影歌曲／普渡眾生「破·地獄」

最佳編劇／破·地獄

終身成就獎／徐克、施南生

專業精神獎/姜小亮、韓冬清

姜小亮(左)、韓冬清獲得專業精神獎肯定。圖／香港金像獎提供
姜小亮(左)、韓冬清獲得專業精神獎肯定。圖／香港金像獎提供
衛詩雅出道17年，首度以「破。地獄」拿下影后。圖／香港金像獎提供
衛詩雅出道17年，首度以「破。地獄」拿下影后。圖／香港金像獎提供
劉青雲以「爸爸」4度拿下最佳男演員。圖／香港金像獎提供
劉青雲以「爸爸」4度拿下最佳男演員。圖／香港金像獎提供
Robin Lee以「香港四徑大步走」獲得最佳新導演肯定。圖／香港金像獎提供
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