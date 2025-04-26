沒認真備戲？ 丁真演許仙惹怒評審 曾志偉：把片場當遊樂場

丁真參加綜藝節目「無限超越班3」，但在拍攝時頻頻出錯而惹怒導師之一的曾志偉。(取材自微博)

藏族少年丁真珍珠（漢語名：丁真）因「野性與純真並存」的氣質，5年前一夜暴紅，成為家喻戶曉的網紅，並因此進入娛樂圈。最近，丁真有意朝演員之路邁進，參加演員專業藝訓題材真人秀「無限超越班3」，卻因沒有認真備戲，在對戲時頻頻出錯而惹怒導師曾志偉，引起關注。

從節目花絮中可見，丁真挑戰電影「白蛇傳」中的許仙一角，與導師之一的「白娘子」劉濤 對戲。不過，短短一句「白姑娘，這附近有蛇妖出沒，你要小心」台詞，他竟NG數十次。連一向好脾氣的劉濤也看不下去，對他說，「你的眼睛沒有神，看起來有點像演盲人。」

丁真自知一直出錯，於是不停說著對不起，另一位導師曾志偉見狀忍不住出聲，「說對不起有用嗎？這麼多人陪你耗時間，23歲的人了，把片場當遊樂場？」並怒斥他沒有認真備戲，浪費劇組資源。

對此，不少網友選擇諒解，並表示，「畢竟他不是科班出身，完全沒有接觸過戲劇拍攝」，但相信嚴師出高徒，有這麼好的導師指導下，他應該會愈做愈好。

據悉，「無限超越班3」中出現不少自帶爭議話題的藝人學員，除了不是演員的丁真，還有年初陷入電詐風波的演員王星，此外還有幾位學員是屬於「落魄藝人求翻紅」，包括陳志朋 、許紹洋、王浩信等。所以開播以來自帶話題，熱度居高不下。