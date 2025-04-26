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柏林名導監製作募資達標 他讚：台灣地方政治的源頭

記者廖福生／即時報導
吳晟資政伉儷(右起)、監製林正盛、導演楊正欣及主角「小花」傅銘偉及友人出席觀賞「民主，練習中」。圖／海鵬影業提供
吳晟資政伉儷(右起)、監製林正盛、導演楊正欣及主角「小花」傅銘偉及友人出席觀賞「民主，練習中」。圖／海鵬影業提供

台灣首次以民主政治為主題的紀錄電影「民主，練習中」，今（26）日赴台中舉行特映活動，知名台灣文學家、現任總統府資政吳晟特別應邀，與其妻莊芳華老師現身力挺，並觀賞「民主，練習中」這部歷時10年拍攝製作、由楊正欣執導、柏林影展最佳導演林正盛監製，回顧台灣民主進程的紀錄電影。

「民主，練習中」宣傳時期遇到風起雲湧的「大罷免」第二階段連署，恰好呼應片中主角們面對地方家族與政治勢力的深水江湖。導演楊正欣認為現今台灣社會「需要更多公民意識的培養」，期待以該片激盪更多討論，促使地方政治走向正常化。

導演楊正欣進行田調時，在從政年輕世代中深切發現「政治不但不骯髒，很多時候還很可愛」，讓她更加下定決心，好好講述台灣民主故事。值得一提的是，吳晟資政看完該片感動萬分，直言主角阿賢的故事就是台灣「地方政治的體現」，不論身處哪個角落，都能感受到相同的政治困境與現況。

「民主，練習中」劇情描述三位太陽花世代年輕人阿賢（廖郁賢，前雲林縣議員）、小花（傅銘偉，廖郁賢幕僚長）、西瓜（郭稟翰，前時代力量宜蘭黨部主委），如何從社運現場走進地方政治，試圖挑戰根深蒂固的地方勢力，也在一次次歷經挫折後，重新在理想與現實間找到新的平衡。該片將於6月27日在台上映。

「民主，練習中」描述三位太陽花世代年輕人從社運走進地方政治的故事。圖／海鵬影業提...
「民主，練習中」描述三位太陽花世代年輕人從社運走進地方政治的故事。圖／海鵬影業提供

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