加場還搶不到票…3大韓女團訪台 到這首秒變aespa主場

aespa榮登全場人氣王。圖／希林國際提供

韓流拼盤演唱會K-FLOW 25、26日一連2天在林口體育館盛大舉行，3大女團aespa、ITZY和tripleS熱力開唱。活動特別請到Super Junior的利特、銀赫擔任主持人，讓這屆K-FLOW演唱會賣到加場仍一票難求，2場共吸2萬名粉絲進場同樂。

打頭陣的tripleS出道2年多，憑藉著「韓流界最大型女團」的封號，這次從24名成員中挑出李知禹、金琉然、金拏炅、山田楓、嘉味元琴音、許念慈、川上凜、池諝娫8位做為代表，為台灣粉絲帶來「Girls Never Die」等7首歌曲。利特好奇她們如何獲選，金琉然打趣她們是靠顏值取勝，完全不怕得罪沒來的成員。

tripleS中的台灣成員許念慈難得回鄉表演，難掩近鄉情怯，問候時不時發出「呃」的台式腔調，還提醒粉絲要買喉糖護嗓。利特為了讓粉絲們更認識她們，賣力示範如何搞笑自我介紹。tripleS也盡力把握機會，老么池諝娫抬起長腿秀出朝天蹬，希望台灣粉絲們能對tripleS留下難忘印象。

去年才在林口體育館連唱3場的aespa，今晚一出場立刻把演唱會變成自家主場，上萬粉絲聽到「Supernova」時歡聲雷動，應援聲浪震天嘎響，連利特都吃驚道：「音量快把天花板掀翻了。」Karina受訪時分享對台灣粉絲的印象：「台粉喜歡我們吃很多，很會推薦食物，只要我們吃了大家推薦的小籠包、火鍋，大家就感覺很幸福。」

壓軸登場的ITZY不讓aespa專美於前，也精選粉絲們耳熟能詳的「Not Shy」等6首歌曲。過去因恐慌症暫停活動的Lia重新歸隊，在演出中場時特地向粉絲致謝，感謝粉絲們的包容與熱情支持。