林育羣開唱台下竟喊「你好胖」 他驚慌揭真相傻眼

林育羣開唱，美聲震撼人心。記者王聰賢／攝影

林育羣（小胖）今（26）日起一連2天在台北國際會議中心開唱，攜手嘉賓「億萬歌姬」林芯儀及「療癒歌姬」陳怡婷登台飆歌，小胖更特地帶來9分鐘唱跳組曲，放話要嚇死大家。

林育羣曾當過王心凌 舞者，拍攝「心電心」MV，他笑說那是入行第一個工作，但歌手後幾乎「封舞」，這次為了演唱會挑戰跳舞，「絕對嚇死大家，不管是造型還是歌曲，都是很動感的歌」。

今晚開唱前受訪，小胖說選唱抒情歌時以黑西裝氣勢現身，唱跳橋段時換上閃亮舞服，他笑說要讓大家知道他也可以唱跳，甚至挑戰饒舌Rap，直呼差點斷氣，如此全方位秀才藝，被虧要搶光所有人飯碗，他打趣說：「我自己要先活著，也要多接點場子。」

問及工作狀況，他表示很受到廠商照顧，有不少商演，更去了大巨蛋開唱，但為了籌備此次演唱會，推掉5場商演，拼命賺錢的他問及有無買房或是買股票投資，他則表示都投資自己，像是做歌、上課進修。

而小胖聽到林芯儀分享和德國 男友交往5年、陳怡婷則是恢單4個月，也忍不住喊說「我恢復單身9年了，都沒有人關心我」，更歡迎大家幫忙介紹新對象。

這次演唱會主題是「沒你!活不下」，傳達著林育羣對歌迷、親友及支持者的深切感謝。對他而言，「你」象徵著一路相伴的摯愛親人、朋友，以及始終支持他的廣大粉絲。此次演出不僅是感謝寶吉祥集團總裁的力挺，也是對一路陪伴他成長的歌迷所獻上的誠摯回饋。林育羣為這場演出積極準備，不僅持續打磨嗓音，展現「天籟美聲」的深厚實力，也投入大量時間進行體能與舞步訓練，在舞台上展現最完美的自己。

演唱會採用音樂日記的方式進行，以「美夢成真」、「逆光的我」、「拯救與治癒」、「愛是永恆」四大篇章，切實表現出林育羣的音樂歷程與心靈轉折；演出歷練遍及海內外的林育羣用心詮釋一連串中、英、日文等動人歌曲，不過他演唱到一半，突然聽聞有人在台下大喊「你好胖」，嚇他一跳，後來才搞懂對方是說「你好棒」。