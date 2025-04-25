我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後換小屋？4關鍵說明這未必是好主意

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月

任達華21歲獨女「繼承30多處房產」仍自律 名校跳級超猛

記者廖福生／即時報導
任達華（右）與愛女任晴佳合影。圖／摘自小红書
任達華（右）與愛女任晴佳合影。圖／摘自小红書

影帝任達華與名模琦琦的獨生女任晴佳（Ella），目前已21歲，現正在英國就讀倫敦政治經濟學院。港媒爆出她家產雄厚，未來將繼承任達華30多處海內外房產，但本人仍認真學業，甚至跳級修三年級課程。

據港媒報導指出，任達華在香港有「娛樂圈樓王」之稱，過去曾透露女兒任晴佳在2歲時，就擁有位於上海與維也納的房產，更表示未來自己名下的30多處海內外房產，將全數由任晴佳繼承。同時任達華也指出支持女兒發展興趣與人生道路，但卻不願讓女兒走上演藝路，擔心拍戲日夜顛倒太過操勞，言談之中透露出對任晴佳的寵愛。

任晴佳從小就接受多元文化教育，在14歲赴英留學，現在就讀的倫敦政治經濟學院（LSE），是英國G5超級精英大學之一，與牛津、劍橋齊名，相當不簡單。而她日前更新Vlog，當中提到自己從早上9點就出門上課，直到傍晚6點才下課，非常自律。不僅如此，任晴佳甚至晚上11點還到圖書館唸書，直到凌晨1點多才離開。

任晴佳除了在倫敦政治經濟學院主修社會學外，還跨界當模特兒，生活相當充實且多采多姿。而任達華與琦琦夫妻倆也對愛女疼愛有加，不時會出現在女兒的社群平台上，甚至經常同框合影，一家人感情相當好。

香港

上一則

郭書瑤泰國旅遊穿超少…「豐滿上圍」炸出 曝真實心境

延伸閱讀

「人在紐約」集結張曼玉、張艾嘉、斯琴高娃 登2025台北電影節

「人在紐約」集結張曼玉、張艾嘉、斯琴高娃 登2025台北電影節
阿湯哥熱戀小26歲龐德女郎 2人搭直升機赴倫敦約會

阿湯哥熱戀小26歲龐德女郎 2人搭直升機赴倫敦約會
Shein倫敦IPO 英國金融監管批准

Shein倫敦IPO 英國金融監管批准
世報春季教育展／從社區大學邁向名校 劉榮文建議

世報春季教育展／從社區大學邁向名校 劉榮文建議

熱門新聞

孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
梁釗峰和化妝師女友交往4年半。圖／摘自IG

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

2025-04-21 11:43
周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
董子健飾演的落魄富二代，不受觀眾青睞。(取材自微博)

拖垮孫儷新劇？ 董子健扮落魄富二代 被吐槽「本色出演」

2025-04-21 22:32

超人氣

更多 >
12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢

12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥

中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥
從禁用中貨到結束姊妹市關係 美41州提240項反中法案

從禁用中貨到結束姊妹市關係 美41州提240項反中法案