宋智孝暌違7年來台…5月出席活動「見到本人唯一機會」

宋智孝也預計將於5月睽違7年造訪台灣。圖／BBC Studios提供

由韓國人氣女星宋智孝參與的亞洲實境節目「潛進韓國：宋智孝的海女冒險」，她將與傳奇的海女們一同自由潛水，踏上一場意義非凡的生命旅程。而宋智孝也預計將於5月睽違7年造訪台灣，5月8日出席 BBC Studios 主辦的獨家特映活動，與台灣觀眾分享拍攝幕後故事。

為了實現成為海女的目標，宋智孝必須接受極為嚴格的訓練。事實上，宋智孝的姨媽就是一位海女，因此她從小就對這群女性的水中技巧與堅毅個性深感佩服。然而，多數海女從8歲就開始學習，宋智孝必須在短短一個月內彌補30年的磨練差距，不僅要強化體能，還要克服心理上的極限挑戰。

宋智孝表示：「參與這部作品，對我來說是一次非常特別且有意義的旅程，能夠與世界各地的觀眾分享這段經歷，我感到非常榮幸，得以親自體驗濟州島海女的生活並學習她們的生活方式，這對我來說是非常寶貴和難忘的人生經歷。希望透過這部紀錄片，能讓韓國以及世界的觀眾更加了解海女群體深厚的文化底蘊與可貴的傳統。」