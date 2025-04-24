馮小剛一句「沒賠錢」 意外曝趙麗穎「向陽花」片酬…網驚：降這麼狠

趙麗穎主演電影「向陽花」的片酬，被馮小剛的一段話意外揭露。(取材自微博)

馮小剛執導、趙麗穎 主演的電影「向陽花」上映20天，票房終於邁向2億元（人民幣，下同）大關。馮小剛在朋友圈提到，「它卻是新年檔後第一部沒賠錢的國產片。」就是這句「沒賠錢」，讓有心人推算出了趙麗穎的大約片酬，而這個數字也震驚了不少網友，直呼「降的非常狠」。

春節檔期過後，影視業一片慘澹，票房過億的電影屈指可數，「向陽花」上映20天後，票房終於突破2億元人民幣，實屬不易。馮小剛開心在朋友圈發布「向陽花」票房2億的海報，並配文，「這個數字雖然不高，但它卻是春節檔後第一部沒賠錢的國產片。降本增效，繼續努力」。

有心人直指，這段話的重點就是「沒賠錢」，等於直接揭露了「電影保本卻沒賺」的真相。

經過計算，2億元的票房，片方分帳6700萬，再扣掉1000萬的宣傳費用，還剩5700萬，而從這個數字，就可估算出趙麗穎的大約片酬。

根據中共廣電總局曾發布的「限酬令」，全部演員的總片酬不應超過製作總成本的40%，其中，主要演員不超過總片酬的70%。因此，5700萬的40%是2280萬，這是所有演員總片酬。而2280萬的70%是1596萬，這是主要演員的片酬。

但主要演員並非只有趙麗穎一人，扣去蘭西雅等幾位主演，趙麗穎最後到手的片酬，大約是1000萬。

有網友感慨，趙麗穎的片酬「降的非常狠」，據悉，她在演出「知否知否應是綠肥紅瘦」時，傳單集片酬70萬，整部劇5400萬入帳；「楚喬傳」則傳她收了8000萬。不過，也有網指出，趙麗穎這次是以主演兼出品人身分參與，採取片酬入股分紅模式，該片僅需5000萬元票房即可回本。