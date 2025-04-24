等了3年「星期三」回來了 重返校園命案大災難降臨

珍娜奧蒂嘉主演的奇幻驚悚影集「星期三」大受歡迎。圖／Netflix提供

暌違3年，Netflix 正式宣佈奇幻驚悚影集「星期三：第2季」第1部將於8月6日上線，第2部將於9月3日釋出，並同時釋出正式前導預告。第2季一樣由監製提姆·波頓 擔任監製與導演。第1季的主演再次回歸，其中包含主角珍娜·奧蒂嘉、凱薩琳·麗塔瓊絲、路易·古茲曼等，此外，在第2季中也加入了許多全新角色，新舊演員組成夢幻陣容，將在奈落學院展開全新的奇幻故事。

釋出的正式前導預告的開頭中，星期三·阿達（珍娜·奧蒂嘉 飾）即將返回奈落學院，在機場的她遲遲過不了安檢，這時她才從身上拿出大量的武器像是電擊棒、手指虎以及多把大刀，以及她的好夥伴小手。這次返校不只有他自己一個人，她的弟弟帕斯利·阿達（艾薩克·奧爾多內斯 飾）也即將進入奈落學院就讀。在奈落學院，依舊有她的朋友伊妮·辛克萊（愛瑪·梅耶斯 飾），除此之外，那裡還有許多新的敵人和災難在等待著他，星期三將被捲入一場令人毛骨悚然的超自然新謎團。

充滿暗黑、懸疑以及屬於星期三式的歡笑與幽默即將回歸奈落學院。「只要有命案，以及騷亂，就絕對有阿達一族。」星期三的母親說到：「每個家庭都有黑幕，星期三。這些黑幕都會有血腥後果」星期三：「你不必擔心我，母親！」全球觀眾將繼續探索阿達一族、奈落學院的黑暗面，「星期三：第2季」第1部8月6日上映；第2部預計9月3日於Netflix與大家見面。