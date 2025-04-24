影后成單親媽媽…伴兒屍數日痛哭 冰冷「遺體」曝光

毫無血色的人偶。（圖／海鵬提供）

坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）最近在新片「復活劫」（Handling the Undead）中飾演單親媽媽安娜，在兒子身亡後人生渾渾噩噩，卻在某日遇到奧斯陸大停電，整座城市死屍大復活，心愛的兒子竟也死而復生。

有趣的是，片中飾跟她演對手戲的「兒子」竟是一尊人偶，萊茵斯薇在拍攝第一場戲時，見到奄奄一息、與自己兒子年齡相仿的超逼真假人，震驚與不捨瞬間湧上心頭，當場哭到不能自己，母愛大爆發的動人情緒感染全場，連工作人員都頻頻拭淚。

讓人驚訝的是，萊茵斯薇演出「復活劫」，從未與飾演她兒子的童星魯德見過面，甚至拍攝第一場母子對手戲時，她回家推門而入、見到的竟是毫無血色的人偶！看見「兒子」的半人半屍模樣，萊茵斯薇當場情緒潰堤、淚如雨下。