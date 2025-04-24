影后成單親媽媽…伴兒屍數日痛哭 冰冷「遺體」曝光
坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）最近在新片「復活劫」（Handling the Undead）中飾演單親媽媽安娜，在兒子身亡後人生渾渾噩噩，卻在某日遇到奧斯陸大停電，整座城市死屍大復活，心愛的兒子竟也死而復生。
有趣的是，片中飾跟她演對手戲的「兒子」竟是一尊人偶，萊茵斯薇在拍攝第一場戲時，見到奄奄一息、與自己兒子年齡相仿的超逼真假人，震驚與不捨瞬間湧上心頭，當場哭到不能自己，母愛大爆發的動人情緒感染全場，連工作人員都頻頻拭淚。
讓人驚訝的是，萊茵斯薇演出「復活劫」，從未與飾演她兒子的童星魯德見過面，甚至拍攝第一場母子對手戲時，她回家推門而入、見到的竟是毫無血色的人偶！看見「兒子」的半人半屍模樣，萊茵斯薇當場情緒潰堤、淚如雨下。
電影「復活劫」劇情描述，挪威奧斯陸夏天異常炎熱，單親媽媽安娜（蕾娜特萊茵斯薇 飾）在兒子（丹尼斯厄斯比魯德Dennis Østby Ruud 飾）過世後一蹶不振、心如死灰。直到某天遇上奧斯陸大停電，回家發現兒子竟死而復生，喜悅與震驚瞬間湧上心頭，決心在活屍橫行的世界中，誓死保護兒子。該片將於4月30日全台上映。
上一則
金卡戴珊近10年前遭持槍搶劫 數名七旬搶匪將受審
下一則
FB留言