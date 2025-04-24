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金卡戴珊近10年前遭持槍搶劫 數名七旬搶匪將受審

中央社巴黎24日綜合外電報導
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女星金卡戴珊。(路透)
女星金卡戴珊。(路透)

一群被稱為「爺爺級搶匪」的男嫌下周將接受審判，他們被控於2016年巴黎時裝周期間闖入美國話題女王金卡戴珊的下榻處，持槍威脅並盜走價值近千萬美元的珠寶。

金卡戴珊（Kim Kardashian）的律師說，這位實境秀女星將前往巴黎出庭作證，這場審判預計會持續近一個月。

路透報導，共有10人將接受刑事法庭審判，其中幾名男性已年逾七旬。其中5人面臨武裝搶劫和綁架指控，其他人則被控共謀搶劫或未經授權持有武器。

調查人員表示，2016年10月3日凌晨，3名戴著滑雪面罩、佯裝成警察的男子進入公寓，持槍威脅門房，其中兩人強迫他帶他們去金卡戴珊的套房。

他們將金卡戴珊綑綁在豪華套房的臥室裡，劫走她當時丈夫、美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye）送給她的價值400萬美元訂婚戒指和其他珠寶，然後騎著自行車逃之夭夭。

金卡戴珊受到嚴重驚嚇，但沒有受傷。搶劫案發生當晚，金卡戴珊的保鑣陪同她的姊姊考特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian）到夜店玩樂。

金卡戴珊2020年接受深夜電視脫口秀主持人大衛賴特曼（David Letterman）訪問時回憶說：「他們用法語對我大吼大叫，他們不停說著『戒指、戒指』。」

她說：「我一直看著門房。我當時心想，『我們會死嗎？告訴他們我有孩子，我有寶寶…我必須回家。』」

用來綁住金卡戴珊手腕的塑膠綁帶留下了DNA，協助法國警方於隔年1月逮捕這些嫌犯。

金卡戴珊的法律團隊表示，她不會在審判前發表評論。

她的律師團說：「卡戴珊女士目前正在為法庭和陪審團保留她的證詞。她希望審判能根據法國法律有序進行，並對本案所有相關人士予以尊重。」

DNA

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