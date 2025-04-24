宮崎駿人生挫敗細節曝光 「風之谷」竟是謊言下的作品

「宮﨑駿的奇幻世界」是首部聚焦於日本動畫大師宮﨑駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片。圖／甲上娛樂提供

宮﨑駿 最新紀錄片「宮﨑駿的奇幻世界」，片中細數他「從零開始」的動畫大師之路，及不斷從挫敗中重生仍永懷希望的生涯轉捩點，製作人摯友鈴木敏夫甚至為他「撒下人生最大謊言」，才得以順利推動宮﨑駿首部原創動畫長片「風之谷」搬上大銀幕，並催生打造無數經典動畫電影的吉卜力工作室正式成立。

「宮﨑駿的奇幻世界」片中，帶領觀眾回到宮﨑駿年少的啟蒙時刻。1958年，日本 第一部彩色動畫長片「白蛇傳」徹底改變了他的人生方向，當年17歲、高中三年級的宮﨑駿，原本是為了逃避大學入學考試的壓力，走進電影院 ，卻在銀幕前被那條能化身為人類的蛇，那位追求愛情的年輕女子所深深震撼。

紀錄片以大量珍貴影像與訪談，追溯宮﨑駿自1960年代加入東映動畫開始的歷程，他與日後的重要合作夥伴「高畑勳」的革命情誼也從這段時期萌芽，孕育出讓無數孩童心生嚮往的「熊貓家族」等作品。

不過，真正讓宮﨑駿登上動畫片導演寶座的是1979年的「魯邦三世：卡里奧斯特羅城」，這部電影展現他天馬行空的敘事節奏與獨特的嘲諷驚險動作戲編排，雖然後來被譽為經典之作，當年卻慘遭票房滑鐵盧，使他一度陷入低潮。在這樣的挫敗下，宮﨑駿重返電視圈，赴美參與美日合製的好萊塢動畫計畫「小尼莫」，卻在創作自由受限下黯然回到日本。

這段漂泊的歲月，反而喚醒宮﨑駿心底最原始的夢想「描繪一片人類無法干預、自然純淨的古老森林」。在動漫雜誌「Animage」副總編輯好友鈴木敏夫的建議下，宮﨑駿開始創作漫畫，誕生後來改編成動畫電影的「風之谷」享譽國際。

這部作品不僅是他創作自由的象徵，更承載他對自然與生命的深沉省思。他曾表示創作靈感來自日本重大生態災難——水俁病（汞中毒）公害；即使被汙染的海灣曾一度被視為「死亡之海」，卻奇蹟似地恢復生機。這份對生命力的敬畏，也深深烙印在「風之谷」中的主角娜烏西卡身上。

但要將這部漫畫搬上銀幕，卻並非易事。鈴木敏夫回憶，為了說服投資方，他撒下「人生中最大的謊」，謊稱漫畫熱賣50萬冊。這場善意的謊言，最終促成了電影「風之谷」的上映，也間接催生吉卜力工作室的成立，開啟日本動畫黃金時代的新篇章。

「宮﨑駿的奇幻世界」紀錄片導演里奧法維耶指出，他在15歲時因「魔法公主」而深受感動，如今身為人父，再次回看宮﨑駿的作品，發現這些作品早已超越單純的童話故事，更像是針對當代社會的深刻寓言，「宮﨑駿的作品與當今世界的現況緊密相連，例如氣候危機與生物多樣性的衰退，使我們被迫重新審視自己與自然界的連結」。