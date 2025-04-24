 IU好威 「苦盡柑來」4周奪冠 評分超越宋慧喬

IU（右）和朴寶劍魅力無窮。圖／Netflix提供

LINE TODAY追劇聲量榜最新排名出爐， IU（李知恩）和朴寶劍主演的「苦盡柑來遇見你」依然高掛第1名，此劇被粉絲封為「人生韓劇 」，陪伴兩位主角走過人生起伏的春夏秋冬，情感濃烈，深受觀眾喜愛。即使近來有4部動畫強勢入圍，冠軍寶座絲毫未動搖。

另外，中劇「難哄」播出逾2個月仍維持第3名，男主角白敬亭更在五月天 演唱會合唱，足見魅力。同樣的，IU再度掀起熱潮後，粉絲們開始瘋狂敲碗她的世界巡迴演唱會。

中劇「難哄」。圖／Netflix提供

「苦盡柑來遇見你」的收視表現亮眼，在TODAY追劇聲量榜連續4周奪冠，且本劇在LINE TODAY也創造網友近400則的討論熱潮，評分留言數量超越宋慧喬主演的「黑暗榮耀」及去年的「背著善宰跑」、「魷魚遊戲2」等劇。IU和朴寶劍的魅力指數雙雙再飆升，有粉絲期待IU的世界巡演再度啟航，並推測台灣將列入巡演名單。

韓劇「苦盡柑來遇見你」。圖／Netflix提供

動畫作品近年持續吸引觀眾關注，目前院線電影，除了劇場版「進擊的巨人」 完結篇THE LAST ATTACK」全台票房已破億，有動畫角色助陣的「MINECRAFT麥塊電影」上周末也跟著破億。

在影劇節目市場上，動畫仍有顯著優勢，最新TOP 10排名中，有4部皆是日本動畫，包括「藥師少女的獨語」、「我獨自升級第二季-起於闇影」、「名偵探柯南」、「Lycoris Recoil 莉可麗絲：友誼是時間的竊賊」。

LINE TODAY 追劇聲量榜本周TOP 10最新排名依序為： 「苦盡柑來遇見你」、「藥師少女的獨語」、「難哄」、「我獨自升級第二季-起於闇影」、「惡緣」、「狂醫魔徒」、「黑鏡第7季」、「白月梵星」、「名偵探柯南」、「Lycoris Recoil 莉可麗絲：友誼是時間的竊賊」。

朴海秀、申敏兒、李熙俊和李光洙主演的懸疑驚悚韓劇「惡緣」近來話題不斷，主演群日前就角色行為向觀眾致歉。但在動畫浪潮壓力下，上周進榜至第3名的該劇，目前已滑落至第5。奇幻驚悚題材的「黑鏡第7季」則排名第7。

而瞿友寧執導的中劇「難哄」，2月18日上架至今逾2個月仍熱度不減，白敬亭與章若楠聯手演繹不敗的青春愛情題材，使該劇穩居第3名，更因為對比當今的速食愛情世代，他們的「慢火愛情」經歷各種遺憾及悲慘遭遇，32集一再虐心，慢火燉出長紅效應，白敬亭更在五月天演唱會上夢幻聯動，合唱「任性」及「步步」。