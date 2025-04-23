我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

Zappo謝家華遺產戰打了4年 神秘遺囑掀波瀾

「楠朋友」被轟媚男… 章若楠首回應粉絲團名由來 一度哽咽

娛樂新聞組／即時報導
「楠朋友」粉絲團名曾為章若楠帶來爭議。(取材自微博)
「楠朋友」粉絲團名曾為章若楠帶來爭議。(取材自微博)

大陸女星章若楠搭檔白敬亭合演電視劇「難哄」，人氣大漲，一舉躍升為女神級人物，但其實，她昔日曾因為幫粉絲團取名「楠朋友」，惹來網友吐槽「媚男」。近日，她在真人秀節目中，首度公開「楠朋友」名稱的由來，原來這個粉絲團名稱並不是她取的。

章若楠2018年以電影「悲傷逆流成河」出道時，公司為主演們召開發布會，那時有位從福建遠道而來的女粉，到現場劇排支持章若楠，讓當時知名度不高的她印象深刻。這位粉絲在發布會後發文提到了「楠朋友」這個詞，意為「章若楠的朋友」，而章若楠覺得這個詞相當親切，因此決定將「楠朋友」用作粉絲團名。

章若楠表示，「這其實是與初代粉絲之間的雙向奔赴」。

不料，「楠朋友」諧音「男朋友」卻被網友認為有性別討好、「媚男」之嫌，還被指「一點活路都不留給女粉」，讓章若楠和粉絲們都陷入輿論漩渦。面對爭議，章若楠最終決定將粉絲團名稱改成了「小印章」，這才平息紛爭。

章若楠在真人秀節目中解釋，其實粉絲都知道「楠朋友」是她跟粉絲之間，雙向都是彼此朋友的意思，「但有一些人就想抓住這個點說你，根本沒辦法控制，那時候在想我們的初衷不是那層意思，而且我的行為，我根本不知道我哪方面讓人覺得是有那樣的…」，說到激動處，章若楠忍不住哽咽。

章若楠也因這件事有了陰影，她甚至一度擔心過去的負面標籤會影響到大家對「難哄」的喜愛。

有網友分析，在娛樂圈中，輿論壓力是想像的，任何一點小問題都可能被無限放大。不過，這場爭議也意外成為章若楠的「破圈」契機。

章若楠

上一則

潔西卡艾芭離婚快樂 賣愛巢估能大賺一筆

延伸閱讀

五月天無預警合體「難哄」白敬亭、章若楠 全場嗨爆

五月天無預警合體「難哄」白敬亭、章若楠 全場嗨爆
「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠不回歸 網喊可惜

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠不回歸 網喊可惜
「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」
隔空放閃？章若楠現身汪蘇瀧演唱會 甜唱與白敬亭定情曲

隔空放閃？章若楠現身汪蘇瀧演唱會 甜唱與白敬亭定情曲

熱門新聞

孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
林更新和趙麗穎二搭「與鳳行」，吸粉無數。(取材自微博)

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

2025-04-15 22:38
梁釗峰和化妝師女友交往4年半。圖／摘自IG

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

2025-04-21 11:43
葉子楣金色短髮搭配黃色短旗袍，展現魔鬼身材。(取材自Instagram)

金髮搭旗袍參加壽宴 58歲「波霸」近況曝光

2025-04-17 08:00

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士