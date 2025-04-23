「楠朋友」被轟媚男… 章若楠首回應粉絲團名由來 一度哽咽

「楠朋友」粉絲團名曾為章若楠帶來爭議。(取材自微博)

大陸女星章若楠 搭檔白敬亭合演電視劇「難哄」，人氣大漲，一舉躍升為女神級人物，但其實，她昔日曾因為幫粉絲團取名「楠朋友」，惹來網友吐槽「媚男」。近日，她在真人秀節目中，首度公開「楠朋友」名稱的由來，原來這個粉絲團名稱並不是她取的。

章若楠2018年以電影「悲傷逆流成河」出道時，公司為主演們召開發布會，那時有位從福建遠道而來的女粉，到現場劇排支持章若楠，讓當時知名度不高的她印象深刻。這位粉絲在發布會後發文提到了「楠朋友」這個詞，意為「章若楠的朋友」，而章若楠覺得這個詞相當親切，因此決定將「楠朋友」用作粉絲團名。

章若楠表示，「這其實是與初代粉絲之間的雙向奔赴」。

不料，「楠朋友」諧音「男朋友」卻被網友認為有性別討好、「媚男」之嫌，還被指「一點活路都不留給女粉」，讓章若楠和粉絲們都陷入輿論漩渦。面對爭議，章若楠最終決定將粉絲團名稱改成了「小印章」，這才平息紛爭。

章若楠在真人秀節目中解釋，其實粉絲都知道「楠朋友」是她跟粉絲之間，雙向都是彼此朋友的意思，「但有一些人就想抓住這個點說你，根本沒辦法控制，那時候在想我們的初衷不是那層意思，而且我的行為，我根本不知道我哪方面讓人覺得是有那樣的…」，說到激動處，章若楠忍不住哽咽。

章若楠也因這件事有了陰影，她甚至一度擔心過去的負面標籤會影響到大家對「難哄」的喜愛。

有網友分析，在娛樂圈中，輿論壓力是想像的，任何一點小問題都可能被無限放大。不過，這場爭議也意外成為章若楠的「破圈」契機。