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聽張學友唱「你最珍貴」 高慧君爆哭回家做了這件事

記者陳慧貞／即時報導
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高慧君分享看張學友演唱會心得。記者王聰賢／攝影
高慧君分享看張學友演唱會心得。記者王聰賢／攝影

高慧君當年與「歌神」張學友合唱「你最珍貴」紅遍兩岸三地，至今仍是經典。日前張學友在台北小巨蛋舉辦去年因病延期的補場演出，20日當晚歌神唱到「你最珍貴」，高慧君就坐在觀眾席，22日她為大愛新戲「院長爸爸」宣傳，提到當晚心情，她直呼直呼「他唱第一句，27年前的回憶都回來了！」

張學友演唱會上，粉絲們高聲合唱，高慧君被一旁歌迷不斷地提醒「站起來」，她想著既然已被捕獲，再不起來就是矯情，聽到現場粉絲高聲合唱，她當下感動噴淚：「現場有好多個高慧君！」直到回到家，她仍未從感動中回過神，「凍結」半小時後，決定開直播唱歌，她笑說直播主題是「演唱會結束症候群」，這一唱從凌晨1點唱到5點，媽媽一清早起床開房門提醒她「幾點了？」、「有關窗戶嗎？」擔心她變惡鄰居。

高慧君當年以一曲「認真的女人最美麗」打開知名度，1998年和張學友合唱「你最珍貴」，雖然歌手生涯僅4年，之後便轉戰戲劇圈，但仍不願丟掉原本熱愛的歌唱，「我就是想唱，即使抖音也好，不管舞台在哪裡，都想唱給歌迷聽。」笑說直播主題就是「演唱會結束症候群」。

高慧君露出當年燙傷疤痕。記者王聰賢／攝影
高慧君露出當年燙傷疤痕。記者王聰賢／攝影
高伊玲（左起）、高慧君、范宸菲為新戲「院長爸爸」宣傳。記者王聰賢／攝影
高伊玲（左起）、高慧君、范宸菲為新戲「院長爸爸」宣傳。記者王聰賢／攝影

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