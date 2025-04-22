聽張學友唱「你最珍貴」 高慧君爆哭回家做了這件事

高慧君分享看張學友演唱會心得。記者王聰賢／攝影

高慧君當年與「歌神」張學友合唱「你最珍貴」紅遍兩岸三地，至今仍是經典。日前張學友在台北小巨蛋舉辦去年因病延期的補場演出，20日當晚歌神唱到「你最珍貴」，高慧君就坐在觀眾席，22日她為大愛新戲「院長爸爸」宣傳，提到當晚心情，她直呼直呼「他唱第一句，27年前的回憶都回來了！」

張學友演唱會上，粉絲們高聲合唱，高慧君被一旁歌迷不斷地提醒「站起來」，她想著既然已被捕獲，再不起來就是矯情，聽到現場粉絲高聲合唱，她當下感動噴淚：「現場有好多個高慧君！」直到回到家，她仍未從感動中回過神，「凍結」半小時後，決定開直播唱歌，她笑說直播主題是「演唱會結束症候群」，這一唱從凌晨1點唱到5點，媽媽一清早起床開房門提醒她「幾點了？」、「有關窗戶嗎？」擔心她變惡鄰居。