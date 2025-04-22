中山美穗舉行告別式 小泉今日子淚別摯友

日本女演員兼歌手中山美穗去年12月在東京都澀谷區的家裡浴缸中身亡，享年54歲，她的非公開告別式今天在東京國際論壇舉行。(取材自instagram)

日本 女演員兼歌手中山美穗 去年12月在東京都澀谷區的家裡浴缸中身亡，享年54歲，她的非公開告別式今天在東京國際論壇舉行。相關人士透露，自她辭世以來一直保持沈默的女星小泉今日子今天在致詞時忍不住失聲痛哭，淚別相識40年的摯友。

儀式會場的祭壇中央擺放中山美穗微笑的遺照，四周以她喜愛的紅色大理花等約5000朵花卉進行佈置，也展出她參加紅白歌唱大賽時穿著的服裝，以及她從出道到近年的照片等。許多和中山美穗有交情的藝人，包括電影「情書」導演岩井俊二、演員永瀨正敏、歌手森口博子、藝人香取慎吾等人前來悼念。

59歲的小泉今日子和中山美穗在1980年代都是日本頂級偶像，私下也維持深厚友誼，中山一直把小泉當作「姐姐」一般尊敬。

日媒Sponichi Annex報導，小泉今日子今天頭髮上綁著黑色緞帶，站在中山美穗遺照前回憶兩人的初次相遇。她表示，「第一次見面是在電視台休息室，我們被安排共用一個小房間。那時候妳才16歲，就像是一隻闖進新世界、連左右都分不清楚的害怕小貓」。

小泉接著說：「在這個真假難分的世界、日復一日的繁忙生活中，還幼小妳，雙眸卻照映出內心的真實與堅強的意志。眼睛一直是妳最有魅力的地方。看到那雙眼睛的瞬間，我就知道我們一定能成為朋友。如我預期，我們開始互稱名字、一起去旅行、一起喝酒，度過了無數快樂的青春時光。」

「隨著我們各自邁入人生的不同階段，見面機會減少。我雖然時常想著美穗現在過得很不好，卻被日常的繁忙生活壓得喘不過氣，總覺得雖然沒有主動聯繫，但是總會在哪裡碰到吧」，但沒想到的是，迎來的卻是突如其來的噩耗。

小泉哽咽表示，「我總想著如果見面了，有好多話要對妳說，完全沒想到現在竟站在這座祭壇前向妳告別」。

她也向中山美穗的妹妹致意，「我深深敬佩美穗的妹妹中山忍，她堅強面對突然失去摯愛姐姐的巨大悲傷，真的很了不起。我相信美穗也對這位值得信賴的妹妹充滿感激。希望妳今後繼續活出精彩的人生，美穗一定也是這麼期望」。

最後，小泉以顫抖的聲音說，「最後，我終於要說出那句話了。美穗，再見了。美穗，一直以來辛苦了。美穗，謝謝妳，親愛的妹妹。美穗，要好好地，我總有一天也會過去的，請等我」，忍不住放聲痛哭。