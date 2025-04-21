鄧為「長相思」流浪漢變男神 一戲爆紅漲粉數百萬

鄧為因演出「長相思」爆紅。圖／緯來戲劇台提供

中國藝人鄧為因演出古裝劇「長相思」爆紅，外型帥氣的他，戲裡一出場竟是不成人形的流浪漢，直到被楊紫 飾演的小六醫師拯救，經過一番改造才成了翩翩公子哥，還因深情形象漲粉數百萬，但他透露，拍這部戲時，常半夜隨著角色心傷，拍完花一個月才抽離情緒。

戲裡，鄧為原是高等神族青丘公子「塗山璟」，家大業大，被哥哥欺負霸凌才落得此番田地，楊紫為他取名「葉十七」，讓他對這位「救命恩人」誓死守護，葉十七與小六的甜蜜蜜的互動也讓粉絲看得心動，包括多段經典台詞，如「我的心太小，裝不下整個世界，只裝得下一人」等，癡情等候的形象讓鄧為在「長相思」播出期間人氣大漲，粉絲增加數百萬，躍升為一線男星，成為各大國際品牌邀約代言對象。

剛接下角色時，鄧為揣摩劇中「葉十七」與「塗山璟」不同身分心境，常常半夜以「塗山璟」角度思考，陷入悲傷情緒久久無法平復。尤其哭戲多，每當花了長時間化好被虐傷痕累累的特殊妝，一化完就能立刻進入角色，拍了大半年的戲，好不容易在殺青後一個月的時間才正式告別角色。