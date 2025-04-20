NMIXX淚灑林口 發下豪語「目標台灣灶咖大賽前三名」

NMIXX連續兩天在林口帶來精彩演出。記者沈昱嘉/攝影

南韓 女團NMIXX周末一連2天在林口體育館開唱，她們特地為台灣粉絲準備了中文歌，苦練五月天 的「戀愛ING」一個月，今天果然以清晰標準的發音帶動全場歌迷大合唱，成功創下2場演出售罄的好成績，共吸1.3萬名粉絲到場同樂。

NMIXX今晚以「Run For Roses」、「KNOW ABOUT ME」等強打歌曲震撼登場，整齊劃一地展現她們的歌舞實力，隨後以中文「大家好」問候台下粉絲，熱情詢問：「大家過得好嗎？」、「真的嗎？沒有我們真的過得好嗎？」

為了為台灣粉絲製造難忘回憶，NMIXX在安可時穿著純白洋裝走入觀眾席，親手拿著玫瑰花，對粉絲們傳遞情意，同時不停放送飛吻、愛心手勢。最後粉絲送上應援，讓NMIXX當場感動落淚，提到下午受訪時被記者問到訪台頻率可以參加「韓星台灣灶咖(「廚房」台語，意為經常訪台，猶如在自家廚房走動)大賽」，「我們向你們承諾，希望可以得到灶咖比賽前三名」。