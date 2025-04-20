范瑋琪在中國下跪 泣訴「我要為自己而活」

范瑋琪在演唱會最後下跪答謝粉絲。圖／摘自微博

范瑋琪 （范范）正在中國進行巡演，昨晚成都站因感受到觀眾的熱情，在台上數度哽咽，正當尾聲謝幕之際，她激動說「謝謝你們！我愛你們」，然後無預警下跪、雙手合十膜拜全場，引發兩極化評價。

她的「我們之間的故事」巡演上個月於上海起跑，昨晚空降成都，金曲「到不了」、「黑白配」、「啟程」立刻讓歌迷為之瘋狂，紛紛大聲唱和，更時不時的對著她喊加油。觀眾的熱情她全看見眼中，唱完一首歌就是鞠躬致謝，更有感而發談到「我們都需要被人家討厭的勇氣」，她在台上說：「我覺得『怕被別人討厭』並不是我的弱點，我的弱點是希望全世界的人能夠喜歡我。」

她這些年陸續捲入各種風暴，昨晚談到這個世界很喧囂，人生非常的短，「我要為我自己而活，你們也要為你們自己而活，我們不要管別人，重新歸零跟自己和好，好好的愛自己，好好的做自己」，在台上一度哽咽。